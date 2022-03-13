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В США признали конец эры своего "однополярного доминирования"
В США признали конец эры своего "однополярного доминирования" - РИА Новости, 13.03.2022
В США признали конец эры своего "однополярного доминирования"
Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:26
2022-03-13T02:27
в мире
владимир путин
россия
ирак
сша
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.Как отмечает автор, распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства" на мировой арене. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу, пишет он.По его словам, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах "бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов". "Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, но которые, тем не менее, были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу", - указывает Хаммер.Как пишет автор, явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег". Однако, по его мнению, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща"."Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"", - считает он.Такое положение должно способствовать проявлению американскими политиками творческого подхода и нестандартного государственного мышления, продолжает он. По словам Хаммера, "государственная мудрость" США должна быть направлена ​​на создание регионального альянса для сдерживания Китая. При этом, по его мнению, после завершения российской специальной операции на Украине "вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией"."Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны", - заключает автор.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, ирак, сша, госдума рф
02:26 13.03.2022 (обновлено: 02:27 13.03.2022)
 
В США признали конец эры своего "однополярного доминирования"

American Spectator: США должны принять конец однополярного мира и вести "трезвую" политику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
Как отмечает автор, распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства" на мировой арене. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу, пишет он.
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По его словам, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах "бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов". "Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, но которые, тем не менее, были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу", - указывает Хаммер.
Как пишет автор, явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег". Однако, по его мнению, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща".
"Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"", - считает он.
Такое положение должно способствовать проявлению американскими политиками творческого подхода и нестандартного государственного мышления, продолжает он. По словам Хаммера, "государственная мудрость" США должна быть направлена ​​на создание регионального альянса для сдерживания Китая. При этом, по его мнению, после завершения российской специальной операции на Украине "вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией".
"Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны", - заключает автор.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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