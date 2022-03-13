09:48 13.03.2022 (обновлено: 09:51 13.03.2022)
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу
"Ъ": советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Москва и Киев идут к компромиссу
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам участника украинской переговорной группы, стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают.
"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сказал Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен "учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".
"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию. — Прим. ред.)", — подытожил советник главы офиса Зеленского.
Переговоры России и Украины продолжаются уже три раунда. Встречи делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.