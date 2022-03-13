https://ria.ru/20220313/kompromiss-1777903886.html

В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу

В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу - РИА Новости, 13.03.2022

В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу

Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:48

2022-03-13T09:48

2022-03-13T09:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.По словам участника украинской переговорной группы, стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают."Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сказал Подоляк.Он также отметил, что итог переговоров должен "учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов"."У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию. — Прим. ред.)", — подытожил советник главы офиса Зеленского.Переговоры России и Украины продолжаются уже три раунда. Встречи делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220313/peregovory-1777892421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/peregovory-1777867548.html

https://ria.ru/20220312/peregovory-1777848119.html

россия

белоруссия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс