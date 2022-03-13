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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/kompromiss-1777903886.html
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу - РИА Новости, 13.03.2022
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу
Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:48
2022-03-13T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
донбасс
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.По словам участника украинской переговорной группы, стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают."Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сказал Подоляк.Он также отметил, что итог переговоров должен "учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов"."У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию. — Прим. ред.)", — подытожил советник главы офиса Зеленского.Переговоры России и Украины продолжаются уже три раунда. Встречи делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220313/peregovory-1777892421.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/peregovory-1777867548.html
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс
09:48 13.03.2022 (обновлено: 09:51 13.03.2022)
 
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу

"Ъ": советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Москва и Киев идут к компромиссу

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил "Коммерсанту" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам участника украинской переговорной группы, стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
03:56
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сказал Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен "учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".
"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию. — Прим. ред.)", — подытожил советник главы офиса Зеленского.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 20:08В мире
На переговорах Украины и России образовали рабочие группы
Переговоры России и Украины продолжаются уже три раунда. Встречи делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 17:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский рассказал о переговорах с Россией
 
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