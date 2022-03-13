https://ria.ru/20220313/kitay-1777938915.html

В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России

В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России - РИА Новости, 13.03.2022

В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России

Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:24

2022-03-13T16:24

2022-03-13T16:40

сша

россия

китай

в мире

санкции в отношении россии

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР.Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html

сша

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, китай, в мире, санкции в отношении россии, джейк салливан