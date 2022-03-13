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В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России - РИА Новости, 13.03.2022
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России
Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:24
2022-03-13T16:40
сша
россия
китай
в мире
санкции в отношении россии
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР.Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
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сша
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сша, россия, китай, в мире, санкции в отношении россии, джейк салливан
16:24 13.03.2022 (обновлено: 16:40 13.03.2022)
 
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России

Белый дом заявил, что Китай настигнут "последствия" при попытке помочь экономике России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР.
Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
Делегаты на площади Тяньаньмэнь после заключительного заседания НПКСК в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
Китай готовится к "адским" санкциям
 
СШАРоссияКитайВ миреСанкции в отношении РоссииДжейк Салливан
 
 
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