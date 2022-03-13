https://ria.ru/20220313/kitay-1777938915.html
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России - РИА Новости, 13.03.2022
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России
Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:24
2022-03-13T16:24
2022-03-13T16:40
сша
россия
китай
в мире
санкции в отношении россии
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_0:159:3109:1908_1920x0_80_0_0_16e681ef3253aff1f558e5662c90b1dc.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР.Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_17a578347610dc85d4da5dec0b0d86a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, в мире, санкции в отношении россии, джейк салливан
16:24 13.03.2022 (обновлено: 16:40 13.03.2022)
В США заявили о "последствиях" для Китая, если тот попытается помочь России
Белый дом заявил, что Китай настигнут "последствия" при попытке помочь экономике России