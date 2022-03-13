https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html

Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину

Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину - РИА Новости, 13.03.2022

Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину

Житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе, сообщает Госпогранслужба Украины. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:57

2022-03-13T14:57

2022-03-13T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

киев

пограничная служба украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/65/1508386528_0:192:3076:1922_1920x0_80_0_0_92ddd82f1a65434a3280fec3fed8214a.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе, сообщает Госпогранслужба Украины."На границе задержали мужчину в женской одежде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину макияж и парик, который он надел на себя", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.Отмечается, что таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию. "Теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", — говорится в сообщении.Добавляется, что еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилева-Подольского в Винницкой области. "Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/rotaru-1777118679.html

https://ria.ru/20220306/muzh-1776979678.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, пограничная служба украины, ситуация в днр и лнр