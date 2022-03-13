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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/kherson-1777920158.html
В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит
В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит - РИА Новости, 13.03.2022
В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит
Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:31
2022-03-13T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
херсон
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает транспорт, банки, общепит, с понедельника учебные заведения начинают дистанционные занятия, рассказали РИА Новости жители города."Школа возобновляет свою работу дистанционно с 14 марта и некоторые вузы. В магазинах появляются молочные продукты, хлеб - уже не дефицит, даже уже открывают рыбные лавки. Разрешено ловить рыбу в Днепре, но только не на продажу, а для себя или на раздачу бесплатную. Возобновилась работа троллейбусов. Опять начали работу банки, открываются кофейни", - рассказал один из жителей Херсона.Другой горожанин сообщил, что снова стал функционировать интернет. "Интернет работает, хотя и с перебоями, и провайдер каждому начислил по 1000 минут и по 10 гигабайт", - сказал он.Ранее Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам, официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
https://ria.ru/20220310/skhron-1777551483.html
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html
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херсон, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:31 13.03.2022 (обновлено: 13:32 13.03.2022)
 
В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит

Жители Херсона рассказали о возобновлении в городе работы транспорта, банков и общепита

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает транспорт, банки, общепит, с понедельника учебные заведения начинают дистанционные занятия, рассказали РИА Новости жители города.
"Школа возобновляет свою работу дистанционно с 14 марта и некоторые вузы. В магазинах появляются молочные продукты, хлеб - уже не дефицит, даже уже открывают рыбные лавки. Разрешено ловить рыбу в Днепре, но только не на продажу, а для себя или на раздачу бесплатную. Возобновилась работа троллейбусов. Опять начали работу банки, открываются кофейни", - рассказал один из жителей Херсона.
Схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне
Другой горожанин сообщил, что снова стал функционировать интернет. "Интернет работает, хотя и с перебоями, и провайдер каждому начислил по 1000 минут и по 10 гигабайт", - сказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам, официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Жительница получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 05:09
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
 
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