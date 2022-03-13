https://ria.ru/20220313/kherson-1777920158.html

В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит

В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит - РИА Новости, 13.03.2022

В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит

Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:31

2022-03-13T13:31

2022-03-13T13:32

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает транспорт, банки, общепит, с понедельника учебные заведения начинают дистанционные занятия, рассказали РИА Новости жители города."Школа возобновляет свою работу дистанционно с 14 марта и некоторые вузы. В магазинах появляются молочные продукты, хлеб - уже не дефицит, даже уже открывают рыбные лавки. Разрешено ловить рыбу в Днепре, но только не на продажу, а для себя или на раздачу бесплатную. Возобновилась работа троллейбусов. Опять начали работу банки, открываются кофейни", - рассказал один из жителей Херсона.Другой горожанин сообщил, что снова стал функционировать интернет. "Интернет работает, хотя и с перебоями, и провайдер каждому начислил по 1000 минут и по 10 гигабайт", - сказал он.Ранее Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам, официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

https://ria.ru/20220310/skhron-1777551483.html

https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html

херсон

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр