13:31 13.03.2022 (обновлено: 13:32 13.03.2022)
В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит
Жители Херсона рассказали о возобновлении в городе работы транспорта, банков и общепита
Херсон
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перешедший под контроль Вооруженных сил России украинский областной центр Херсон возобновляет деятельность общественно важных сфер: в городе снова работает транспорт, банки, общепит, с понедельника учебные заведения начинают дистанционные занятия, рассказали РИА Новости жители города.
"Школа возобновляет свою работу дистанционно с 14 марта и некоторые вузы. В магазинах появляются молочные продукты, хлеб - уже не дефицит, даже уже открывают рыбные лавки. Разрешено ловить рыбу в Днепре, но только не на продажу, а для себя или на раздачу бесплатную. Возобновилась работа троллейбусов. Опять начали работу банки, открываются кофейни", - рассказал один из жителей Херсона.
Другой горожанин сообщил, что снова стал функционировать интернет. "Интернет работает, хотя и с перебоями, и провайдер каждому начислил по 1000 минут и по 10 гигабайт", - сказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам, официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.