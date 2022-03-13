Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/karta-1777899170.html
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос - РИА Новости, 13.03.2022
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос
После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:14
2022-03-13T08:14
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_0:73:2776:1635_1920x0_80_0_0_70fb8feefa4b2bc6f16d9e53ce5ca900.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир — UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир — UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).
https://ria.ru/20220306/tinkoff-1776893128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_250:0:2527:1708_1920x0_80_0_0_ad09d1cbd2c5ac333c4ebe69fca70a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
08:14 13.03.2022
 
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос

SuperJob: 35 процентов россиян собираются оформить карту "Мир — UnionPay"

© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир — UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.
При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир — UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 10:25
"Тинькофф" планирует решить вопрос по выпуску карт "Мир — UnionPay"
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала