https://ria.ru/20220313/karta-1777899170.html
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос - РИА Новости, 13.03.2022
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос
После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:14
2022-03-13T08:14
2022-03-13T08:14
экономика
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир — UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир — UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос
SuperJob: 35 процентов россиян собираются оформить карту "Мир — UnionPay"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob
, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир — UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.
При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир — UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).