https://ria.ru/20220313/karta-1777899170.html

Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос

Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос - РИА Новости, 13.03.2022

Более трети россиян хотят оформить карту "Мир — UnionPay", показал опрос

После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T08:14

2022-03-13T08:14

2022-03-13T08:14

экономика

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир — UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.Аналитики выяснили, что "35% россиян планируют оформить карту "Мир — UnionPay" с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира". По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.При этом, по данным авторов исследования, мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир — UnionPay": 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).

https://ria.ru/20220306/tinkoff-1776893128.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия