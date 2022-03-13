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В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России
В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России - РИА Новости, 13.03.2022
В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России
США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против РФ, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:14
2022-03-13T14:43
сша
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против РФ, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила письменные гарантии от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД.По данным газеты, США не будут обсуждать исключения из "связанных с Украиной" санкций против России, чтобы "спасти" СВПД. Отмечается, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат РФ, если Москва не откажется от своих требований."Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит "в ближайшую неделю", Вашингтону нужно будет "оперативно рассмотреть альтернативный путь", - говорится в сообщении издания.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html
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сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран
14:14 13.03.2022 (обновлено: 14:43 13.03.2022)
 
В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России

WSJ: в США допустили отказ от СВПД в пользу нового соглашения по Ирану без участия России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против РФ, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила письменные гарантии от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД.
По данным газеты, США не будут обсуждать исключения из "связанных с Украиной" санкций против России, чтобы "спасти" СВПД. Отмечается, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат РФ, если Москва не откажется от своих требований.
"Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит "в ближайшую неделю", Вашингтону нужно будет "оперативно рассмотреть альтернативный путь", - говорится в сообщении издания.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 15:03
Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 23:22
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
 
СШАРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреИран
 
 
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