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AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана
AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана - РИА Новости, 13.03.2022
AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана
Ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T06:45
2022-03-13T15:53
в мире
сша
иран
ирак
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала Kurdistan 24. При этом, по данным местного Минздрава, во время обстрела никто не пострадал. Позднее сообщалось со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, что Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено двенадцать ракет."Представитель Министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу (Эрбилю. — Прим. ред.) из соседнего Ирана", — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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в мире, сша, иран, ирак
06:45 13.03.2022 (обновлено: 15:53 13.03.2022)
 
AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана

AP: ракетный обстрел в районе американского консульства в Эрбиле велся из Ирана

CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi KurdistanЭрбиль
Эрбиль - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Эрбиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.
Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала Kurdistan 24. При этом, по данным местного Минздрава, во время обстрела никто не пострадал. Позднее сообщалось со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, что Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено двенадцать ракет.
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
03:05
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
"Представитель Министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу (Эрбилю. — Прим. ред.) из соседнего Ирана", — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
 
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