https://ria.ru/20220313/iran-1777895277.html

AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана

AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана - РИА Новости, 13.03.2022

AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана

Ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T06:45

2022-03-13T06:45

2022-03-13T15:53

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на американского чиновника.Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала Kurdistan 24. При этом, по данным местного Минздрава, во время обстрела никто не пострадал. Позднее сообщалось со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, что Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено двенадцать ракет."Представитель Министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу (Эрбилю. — Прим. ред.) из соседнего Ирана", — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

https://ria.ru/20220313/aeroport-1777891330.html

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в мире, сша, иран, ирак