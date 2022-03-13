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В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет - РИА Новости, 13.03.2022
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:13
2022-03-13T11:28
в мире
сша
эрбиль
ирак
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ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака."Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", — сказал источник.Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.
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в мире, сша, эрбиль, ирак
02:13 13.03.2022 (обновлено: 11:28 13.03.2022)
 
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет

Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака

© REUTERS / Azad LashkariПоврежденный в результате ракетного обстрела офис телекомпании "Курдистан 24" в городе Эрбиль, Ирак
Поврежденный в результате ракетного обстрела офис телекомпании Курдистан 24 в городе Эрбиль, Ирак - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Azad Lashkari
Поврежденный в результате ракетного обстрела офис телекомпании "Курдистан 24" в городе Эрбиль, Ирак
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака.
"Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", — сказал источник.
Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.
 
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