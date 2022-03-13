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В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет

В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет - РИА Новости, 13.03.2022

В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет

Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T02:13

2022-03-13T02:13

2022-03-13T11:28

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ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака."Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", — сказал источник.Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, эрбиль, ирак