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В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет - РИА Новости, 13.03.2022
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:13
2022-03-13T02:13
2022-03-13T11:28
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эрбиль
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ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль, на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака."Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", — сказал источник.Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эрбиль, ирак
02:13 13.03.2022 (обновлено: 11:28 13.03.2022)
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака