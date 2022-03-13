https://ria.ru/20220313/instagram-1777971552.html
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису - РИА Новости, 13.03.2022
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису
Жители России жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, которую должны заблокировать на территории страны до 0.00 14 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:49
2022-03-13T23:49
2022-03-13T23:49
ник клегг
россия
украина
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
instagram
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жители России жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, которую должны заблокировать на территории страны до 0.00 14 марта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.По состоянию на 23.20 мск в мире было зафиксировано 432 жалобы, часть которых пришла из России. Около 68% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 22% - на неполадки в работе веб-сайта, еще 10% - на отсутствие возможности открыть профиль.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
https://ria.ru/20220313/instagram-1777967049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ник клегг, россия, украина, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису
Downdetector: пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису