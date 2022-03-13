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Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису - РИА Новости, 13.03.2022
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису
Жители России жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, которую должны заблокировать на территории страны до 0.00 14 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:49
2022-03-13T23:49
ник клегг
россия
украина
facebook
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instagram
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жители России жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, которую должны заблокировать на территории страны до 0.00 14 марта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.По состоянию на 23.20 мск в мире было зафиксировано 432 жалобы, часть которых пришла из России. Около 68% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 22% - на неполадки в работе веб-сайта, еще 10% - на отсутствие возможности открыть профиль.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
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россия
украина
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ник клегг, россия, украина, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram
23:49 13.03.2022
 
Пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису

Downdetector: пользователи Instagram в России испытывают проблемы с доступом к сервису

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жители России жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, которую должны заблокировать на территории страны до 0.00 14 марта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
По состоянию на 23.20 мск в мире было зафиксировано 432 жалобы, часть которых пришла из России. Около 68% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 22% - на неполадки в работе веб-сайта, еще 10% - на отсутствие возможности открыть профиль.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
Приложение Instagram - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 22:30
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга
 
Ник КлеггРоссияУкраинаFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Instagram
 
 
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