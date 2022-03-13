https://ria.ru/20220313/instagram-1777967049.html

Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга

Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга - РИА Новости, 13.03.2022

Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга

Блокировка социальной сети Instagram началась в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:30

2022-03-13T22:30

2022-03-13T22:34

владимир путин

александр лукашенко

украина

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

whatsapp inc.

ситуация в днр и лнр

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Блокировка социальной сети Instagram началась в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости.Вечером в воскресенье при входе в соцсеть стали возникать трудности с обновлением контента и загрузкой Stories, а после полуночи (22.00 мск) 14 марта перестали загружаться все изображения. При попытке просмотреть личную активность или зайти в раздел "Поиск" появились надписи: "К сожалению, произошла ошибка. Повторите попытку" и "Отсутствует подключение к интернету". Также больше нет возможности посмотреть видео Reels.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, александр лукашенко, украина, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., ситуация в днр и лнр, екатеринбург, россия, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)