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https://ria.ru/20220313/instagram-1777967049.html
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга - РИА Новости, 13.03.2022
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга
Блокировка социальной сети Instagram началась в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:30
2022-03-13T22:34
владимир путин
александр лукашенко
украина
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генеральная прокуратура рф
whatsapp inc.
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Блокировка социальной сети Instagram началась в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости.Вечером в воскресенье при входе в соцсеть стали возникать трудности с обновлением контента и загрузкой Stories, а после полуночи (22.00 мск) 14 марта перестали загружаться все изображения. При попытке просмотреть личную активность или зайти в раздел "Поиск" появились надписи: "К сожалению, произошла ошибка. Повторите попытку" и "Отсутствует подключение к интернету". Также больше нет возможности посмотреть видео Reels.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html
украина
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владимир путин, александр лукашенко, украина, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., ситуация в днр и лнр, екатеринбург, россия, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:30 13.03.2022 (обновлено: 22:34 13.03.2022)
 
Instagram стал недоступен для жителей Екатеринбурга

Социальная сеть Instagram стала недоступна для жителей Екатеринбурга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram
Приложение Instagram - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение Instagram
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Блокировка социальной сети Instagram началась в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечером в воскресенье при входе в соцсеть стали возникать трудности с обновлением контента и загрузкой Stories, а после полуночи (22.00 мск) 14 марта перестали загружаться все изображения. При попытке просмотреть личную активность или зайти в раздел "Поиск" появились надписи: "К сожалению, произошла ошибка. Повторите попытку" и "Отсутствует подключение к интернету". Также больше нет возможности посмотреть видео Reels.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 13:11
МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.Ситуация в ДНР и ЛНРЕкатеринбургРоссияInstagramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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