https://ria.ru/20220313/gumpomosch-1777910480.html
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 13.03.2022
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:25
2022-03-13T11:25
2022-03-13T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
киевская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777461933_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_9669a18a451a2e1b72ffd767a67350c7.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области. В населенные пункты района, взятые под контроль Российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, помощь включает в себя продукты питания - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.
https://ria.ru/20220313/pomosch-1777904510.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777461933_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8e7b9ab39b20fa625b7c4a77e58ecc0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, в мире
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Бородянский район Киевской области