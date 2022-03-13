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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 13.03.2022
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:25
2022-03-13T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области. В населенные пункты района, взятые под контроль Российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, помощь включает в себя продукты питания - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.
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киевская область
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киевская область, украина, в мире
11:25 13.03.2022
 
Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область

Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Бородянский район Киевской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗагрузка гуманитарной помощи для жителей Украины
Загрузка гуманитарной помощи для жителей Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области. В населенные пункты района, взятые под контроль Российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости", - сказали в ведомстве.
Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
09:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МЧС России за два дня доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса
Как отметили в Минобороны, помощь включает в себя продукты питания - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.
 
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