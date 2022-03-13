https://ria.ru/20220313/gumpomosch-1777910480.html

Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область

Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 13.03.2022

Российские военные доставили более 40 тонн гумпомощи в Киевскую область

Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:25

2022-03-13T11:25

2022-03-13T11:25

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области. В населенные пункты района, взятые под контроль Российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, помощь включает в себя продукты питания - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

https://ria.ru/20220313/pomosch-1777904510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киевская область, украина, в мире