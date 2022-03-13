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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах - РИА Новости, 13.03.2022
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах
На украино-молдавской границе задержали мужчину с записью в военном билете о "тяжело перенесенных" родах, сообщает госпогранслужба Украины. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:25
2022-03-13T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
молдавия
ситуация в днр и лнр
пограничная служба украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На украино-молдавской границе задержали мужчину с записью в военном билете о "тяжело перенесенных" родах, сообщает госпогранслужба Украины."Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.Как добавили в погранслужбе, в частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с осложненным течением."Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html
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в мире, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр, пограничная служба украины
15:25 13.03.2022
 
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах

На границе Украины и Молдавии задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На украино-молдавской границе задержали мужчину с записью в военном билете о "тяжело перенесенных" родах, сообщает госпогранслужба Украины.
"Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
Как добавили в погранслужбе, в частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с осложненным течением.
"Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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8 марта, 09:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о задержании сына и внука Софии Ротару на границе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМолдавияСитуация в ДНР и ЛНРПограничная служба Украины
 
 
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