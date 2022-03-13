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https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями - РИА Новости, 13.03.2022
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями
Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:33
2022-03-13T15:20
экономика
россия
антон силуанов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов.По его словам, в такой ситуации это "абсолютно справедливо"."Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых", — пояснил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Глава ведомства указал, что западные страны заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как ранее отмечала замминистра финансов Ирина Окладникова, в министерстве рассчитывают, что эти резервы станут доступны Банку России после переговоров и крупных последствий для бюджетной системы не будет.Силуанов рассказал, что Запад пытается давить на Пекин, чтобы ограничить для России доступ к ее резервам в юанях, а также взаимную торговлю с КНР."Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — добавил министр.Как подчеркнул глава Минфина, у России достаточно средств, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров и расчетов.По словам министра, сейчас российские банки оказались в непростой ситуации из-за новых санкций, однако запасы капитала позволяют функционировать даже подпавшим под ограничения."Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", — отметил он.Силуанов добавил, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь банкам.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора (в частности, под ограничения попал Центробанк) и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220311/rezervy-1777685229.html
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экономика, россия, антон силуанов
14:33 13.03.2022 (обновлено: 15:20 13.03.2022)
 
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями

Глава Минфина Силуанов: Россия будет платить по госдолгу рублями до разблокировки ЗВР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в такой ситуации это "абсолютно справедливо".
"Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых", — пояснил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Глава ведомства указал, что западные страны заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как ранее отмечала замминистра финансов Ирина Окладникова, в министерстве рассчитывают, что эти резервы станут доступны Банку России после переговоров и крупных последствий для бюджетной системы не будет.
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Силуанов рассказал, что Запад пытается давить на Пекин, чтобы ограничить для России доступ к ее резервам в юанях, а также взаимную торговлю с КНР.
"Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — добавил министр.
Как подчеркнул глава Минфина, у России достаточно средств, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров и расчетов.
"Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе".
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Антон Силуанов
Глава Минфина России
По словам министра, сейчас российские банки оказались в непростой ситуации из-за новых санкций, однако запасы капитала позволяют функционировать даже подпавшим под ограничения.
"Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", — отметил он.
Силуанов добавил, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь банкам.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора (в частности, под ограничения попал Центробанк) и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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