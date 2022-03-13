https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html

Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями

Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями - РИА Новости, 13.03.2022

Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями

Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:33

2022-03-13T14:33

2022-03-13T15:20

экономика

россия

антон силуанов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу и будет выплачивать его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов.По его словам, в такой ситуации это "абсолютно справедливо"."Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых", — пояснил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Глава ведомства указал, что западные страны заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как ранее отмечала замминистра финансов Ирина Окладникова, в министерстве рассчитывают, что эти резервы станут доступны Банку России после переговоров и крупных последствий для бюджетной системы не будет.Силуанов рассказал, что Запад пытается давить на Пекин, чтобы ограничить для России доступ к ее резервам в юанях, а также взаимную торговлю с КНР."Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — добавил министр.Как подчеркнул глава Минфина, у России достаточно средств, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров и расчетов.По словам министра, сейчас российские банки оказались в непростой ситуации из-за новых санкций, однако запасы капитала позволяют функционировать даже подпавшим под ограничения."Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", — отметил он.Силуанов добавил, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь банкам.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора (в частности, под ограничения попал Центробанк) и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220311/rezervy-1777685229.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220311/dollar-1777749522.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов