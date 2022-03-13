https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html

The Guardian: человечеству грозит голод из-за Украины

The Guardian: человечеству грозит голод из-за Украины - РИА Новости, 13.03.2022

The Guardian: человечеству грозит голод из-за Украины

В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, говорится в публикации The... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:40

2022-03-13T17:40

2022-03-13T20:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

африка

латинская америка

россия

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, говорится в публикации The Guardian.Из-за украинского кризиса мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия, сравнимого с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Срыв поставок из России и Украины грозит усугубить нынешнее положение.По словам главного экономиста Всемирной продовольственной программы ООН Арифа Хусейна, последствия украинского кризиса ударят по другим частям света."Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года", — пояснил специалист.Газета напомнила, что цены на продовольствие по всему миру росли и до обострения ситуации на Украине. В качестве причин называются климатический кризис и пандемия коронавируса. Сейчас же к этим факторам добавились риск срыва посевной на Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.Сейчас на Украину приходится десять процентов мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы. Россия же крупнейший экспортер зерна и один из лидеров по экспорту подсолнечника. При этом 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где уже сильно подорожало продовольствие.Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо предупредил, что продолжающийся кризис может ограничить поставки основных культур и привести к резкому подорожанию продовольствия и голоду."Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность", — добавил Унгбо.Особенно тяжелыми последствия будут для тех, кто уже сейчас с трудом может прокормить свои семьи, подчеркнул он.Надвигающийся продовольственный кризис усугубляется и природными факторами: в прошлом году Канада, один из лидеров по экспорту зерна, столкнулась с засухой и жарой, аналогичные проблемы наблюдались в Латинской Америке, США накрыли лесные пожары и другие катаклизмы, а Австралия сейчас страдает от наводнений, последствия которых отразятся на сельском хозяйстве в будущем.Наиболее близка к голоду сейчас Восточная Африка — в регионе Африканского Рога три сезона дождей уничтожили посевы и вызвали массовый падеж скота, а нехватка воды и пастбищ привела к конфликтам между общинами, и прогнозы пока только негативные, рассказал региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН в Восточной Африке Майкл Данфорд."Урожаи гибнут, домашний скот гибнет, а голод усиливается по мере того, как повторяющиеся засухи поражают Африканский Рог. Ситуация требует немедленных гуманитарных действий и последовательной поддержки для повышения устойчивости сообществ к будущему", — предупредил он.Ранее аналитик немецкого Commerzbank Карстен Фритч заявил о приближении голода в Африке и на Ближнем Востоке из-за срыва поставок пшеницы из России и Украины, а также рекордного сокращения мировых резервов зерна.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777223878.html

https://ria.ru/20220311/golod-1777693297.html

https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html

африка

латинская америка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, африка, латинская америка, россия, украина