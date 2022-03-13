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https://ria.ru/20220313/gazprom-1777953836.html
"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа
"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа - РИА Новости, 13.03.2022
"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа
"Газпром" вновь забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, выкупив 16 процентов предложения, свидетельствуют итоги регулярного... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:11
2022-03-13T21:01
газпром
спг
в мире
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, выкупив 16 процентов предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.На прошедшем аукционе компания заказала мощности в объеме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Ими можно будет пользоваться с 8:00 мск 14 марта в течение суток.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа этой ночью — с 22:00 мск до 8:00 мск 14 марта.С 25 февраля компания вновь стала частично бронировать мощности "Ямала — Европы". При этом "Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа через Польшу, поэтому у него была возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.Помимо этого, 26 февраля компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" впервые с декабря.Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне также вырос транзит российского газа через Украину.
https://ria.ru/20220313/gaz-1777907723.html
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газпром, спг, в мире, ямал-европа (газопровод), россия
19:11 13.03.2022 (обновлено: 21:01 13.03.2022)
 
"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа

"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на газовые сутки 14 марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, выкупив 16 процентов предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.
На прошедшем аукционе компания заказала мощности в объеме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Ими можно будет пользоваться с 8:00 мск 14 марта в течение суток.
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Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа этой ночью — с 22:00 мск до 8:00 мск 14 марта.
С 25 февраля компания вновь стала частично бронировать мощности "Ямала — Европы". При этом "Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа через Польшу, поэтому у него была возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.
Помимо этого, 26 февраля компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" впервые с декабря.
Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне также вырос транзит российского газа через Украину.
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ГазпромСПГВ миреЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
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