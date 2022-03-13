https://ria.ru/20220313/gazprom-1777953836.html

"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа

"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа - РИА Новости, 13.03.2022

"Газпром" забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа

"Газпром" вновь забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, выкупив 16 процентов предложения, свидетельствуют итоги регулярного... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:11

2022-03-13T19:11

2022-03-13T21:01

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в мире

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, выкупив 16 процентов предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.На прошедшем аукционе компания заказала мощности в объеме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Ими можно будет пользоваться с 8:00 мск 14 марта в течение суток.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа этой ночью — с 22:00 мск до 8:00 мск 14 марта.С 25 февраля компания вновь стала частично бронировать мощности "Ямала — Европы". При этом "Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа через Польшу, поэтому у него была возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.Помимо этого, 26 февраля компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" впервые с декабря.Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне также вырос транзит российского газа через Украину.

https://ria.ru/20220313/gaz-1777907723.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

газпром, спг, в мире, ямал-европа (газопровод), россия