https://ria.ru/20220313/gaz-1777907723.html

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину - РИА Новости, 13.03.2022

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 13 марта, сообщила компания. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:39

2022-03-13T10:39

2022-03-13T10:45

экономика

газпром

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 13 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 миллиона кубометров на 13 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/gaz-1777888354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, газпром, природный газ, россия, украина