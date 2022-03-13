https://ria.ru/20220313/gaz-1777896061.html

Аналитики: цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни

Аналитики: цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни - РИА Новости, 13.03.2022

Аналитики: цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни

Цены фьючерсов на газ в Европе неустойчивы, направление их движения в ближайшие дни и даже часы сложно спрогнозировать, превысить рекордные 4000 долларов за... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T07:30

2022-03-13T07:30

2022-03-13T16:03

россия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954996_0:131:2200:1369_1920x0_80_0_0_46995bf10bb98fd189b03126e6ffa024.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе неустойчивы, направление их движения в ближайшие дни и даже часы сложно спрогнозировать, превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров они могут уже в ближайшее время, сказали опрошенные РИА Новости аналитики."В текущей обстановке "военная премия" может поднять цену на газ до новых рекордных уровней. Произойти это может как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели", — отмечала ранее директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.Превысит 4000 долларов?Цены на газ в Европе в понедельник впервые в истории превысили 3000 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновили исторические максимумы. Тогда котировки подобрались к отметке в 4000 долларов, но так и не достигли ее — остановились на уровне в 3892 доллара. Стоимость в четыре раза превысила среднюю цену газовых фьючерсов в феврале — почти 950 долларов.Такая ценовая динамика, отмечает Белова, прежде всего связана с активным раскручиванием санкционной спирали. Рынок, скорее всего, закладывал в котировки вероятность частичной или полной остановки поставок российского газа. Военная операция на территории транзитной страны также увеличивает риски повреждения газотранспортной инфраструктуры, считает она.Согласен с ней эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. "Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40-45% в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок", — сказал он.Тысяча долларов за тысячу кубов — до конца годаФьючерсы после обновления исторического максимума за несколько дней подешевели втрое и в пятницу торговались ниже 1300 долларов."Негативные ожидания сменились умеренным оптимизмом. С одной стороны, пока весь санкционный фокус сместился в сторону нефти и нефтепродуктов, с другой — официальные лица ЕС признают невозможность быстрого и безболезненного отказа от российского газа", — добавляет Белова.Уровень неопределенности остается высоким, поэтому волатильность в газовых контрактах может сохраняться, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций". Новый скачок, считает он, может произойти в случае обострения санкционной риторики, а также при ухудшении погодных условий в ЕС, что чревато скачком потребления газа и более интенсивным опустошением газовых хранилищ, которые и так заполнены на десять процентов ниже нормальных уровней для этого времени года.Спотовый рынок газа находится в состоянии напряженности с лета прошлого года, поэтому даже любое неосторожное слово (не то что действие) вновь может привести к обновлению ценовых рекордов, особенно на фоне исчерпания газовых запасов в хранилищах ЕС, уверена аналитик VYGON Consulting."Что касается падения газовых котировок, то мы не ожидаем цен ниже 1000 долларов за тысячу кубометров как минимум до конца 2022 года", — добавляет она.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Хватит ли Европе газа?Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу. При этом европейские поставщики планируют снизить закупки российского газа.Сейчас уровень заполненности европейских "подземок" — на минимальном за многие годы уровне. Сделанные в прошлом году запасы в подземных газохранилищах были выбраны до нуля в конце февраля, и теперь отбор — он может продлиться до середины апреля — идет из остатков газа предыдущих лет.Сейчас перед Европой стоит серьезный вызов по восполнению летом запасов в хранилищах: потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались, подчеркивал "Газпром". Это будет существенно влиять на стоимость газа на рынке, также отмечала компания."Чтобы успеть закачать 50 миллиардов кубометров за оставшиеся до октября 6 месяцев, средний прирост заполняемости ПГХ должен быть около девяти миллиардов в месяц, что является достаточно амбициозной и труднореализуемой задачей", — отмечал ранее портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. К концу сезона отбора ожидается падение общего уровня заполненности европейских хранилищ до 20 процентов, подчеркивал он.Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены обновляют исторические максимумы, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, отбор продолжается и пока никто не может сказать, закачают ли европейские потребители в "подземки" достаточно газа к зиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html

https://ria.ru/20220312/gazprom-1777800042.html

https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html

https://ria.ru/20220313/investory-1777894958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, в мире