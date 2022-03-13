https://ria.ru/20220313/gaz-1777888354.html

Шмыгаль оценил запасы газа на Украине

Шмыгаль оценил запасы газа на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Шмыгаль оценил запасы газа на Украине

Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий, заявил... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:11

2022-03-13T01:11

2022-03-13T01:18

в мире

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Премьер также отметил, что на территории Украины работают четыре АЭС, все гидроэлектростанции. "Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене", - добавил Шмыгаль.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/khozyaystvo-1777887992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина