https://ria.ru/20220313/gaz-1777888354.html
Шмыгаль оценил запасы газа на Украине
Шмыгаль оценил запасы газа на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Шмыгаль оценил запасы газа на Украине
Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий, заявил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:11
2022-03-13T01:11
2022-03-13T01:18
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Премьер также отметил, что на территории Украины работают четыре АЭС, все гидроэлектростанции. "Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене", - добавил Шмыгаль.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
01:11 13.03.2022 (обновлено: 01:18 13.03.2022)
Шмыгаль оценил запасы газа на Украине
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что запасы газа составляют 9,5 миллиарда кубометров
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия", - сказал Шмыгаль в видеообращении.
Премьер также отметил, что на территории Украины работают четыре АЭС, все гидроэлектростанции. "Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене", - добавил Шмыгаль.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.