https://ria.ru/20220313/fond-1777887583.html

Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора

Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора - РИА Новости, 13.03.2022

Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора

Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:00

2022-03-13T01:00

2022-03-13T01:00

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украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777882131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина