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Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора
Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора - РИА Новости, 13.03.2022
Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора
Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:00
2022-03-13T01:00
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
01:00 13.03.2022
 
Шмыгаль: резервный фонд Украины увеличат в интересах оборонного сектора

Премьер Украины Шмыгаль: резервный фонд страны увеличат на 1,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решение об увеличении средств резервного фонда государственного бюджета на 50,8 миллиарда гривен. Средства в резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Такое решение уже позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 миллиарда гривен на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения", - заявил Шмыгаль в видеообращении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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