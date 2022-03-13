https://ria.ru/20220313/flag-1777917692.html

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг - РИА Новости, 13.03.2022

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг

Российский флаг подняли рядом с украинским в поселке Казачья Лопань в пятидесяти километрах от Харькова. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:49

2022-03-13T12:49

2022-03-13T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

россия

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Российский флаг подняли рядом с украинским в поселке Казачья Лопань в пятидесяти километрах от Харькова."Люди голодные, у всех все позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже… Местная администрация прячется в подвалах", - делятся эмоциями с журналистами местные жители.Для решения текущих проблем в поселке была создана временная гражданская администрация, представители которой пообщались с жителями."Сейчас будем принимать меры. Я знаю, что сейчас проблемы с продуктами питания, не только в Казачьей Лопани, сейчас речь идет о предметах первой необходимости, в первую очередь о медикаментах и продуктах питания", - сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территории Харьковской области Виталий Ганчев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/marshruty-1777909789.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина, россия