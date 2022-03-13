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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/flag-1777917692.html
В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг
В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг - РИА Новости, 13.03.2022
В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг
Российский флаг подняли рядом с украинским в поселке Казачья Лопань в пятидесяти километрах от Харькова. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:49
2022-03-13T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
россия
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Российский флаг подняли рядом с украинским в поселке Казачья Лопань в пятидесяти километрах от Харькова."Люди голодные, у всех все позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже… Местная администрация прячется в подвалах", - делятся эмоциями с журналистами местные жители.Для решения текущих проблем в поселке была создана временная гражданская администрация, представители которой пообщались с жителями."Сейчас будем принимать меры. Я знаю, что сейчас проблемы с продуктами питания, не только в Казачьей Лопани, сейчас речь идет о предметах первой необходимости, в первую очередь о медикаментах и продуктах питания", - сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территории Харьковской области Виталий Ганчев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/marshruty-1777909789.html
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, харьковская область, украина, россия
12:49 13.03.2022
 
В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области подняли российский флаг рядом с украинским

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyУкраинский правоохранитель в Харькове
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Украинский правоохранитель в Харькове. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Российский флаг подняли рядом с украинским в поселке Казачья Лопань в пятидесяти километрах от Харькова.
"Люди голодные, у всех все позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже… Местная администрация прячется в подвалах", - делятся эмоциями с журналистами местные жители.
Для решения текущих проблем в поселке была создана временная гражданская администрация, представители которой пообщались с жителями.
"Сейчас будем принимать меры. Я знаю, что сейчас проблемы с продуктами питания, не только в Казачьей Лопани, сейчас речь идет о предметах первой необходимости, в первую очередь о медикаментах и продуктах питания", - сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территории Харьковской области Виталий Ганчев.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
11:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине объявили об открытии новых гуманитарных маршрутов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
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