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В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет
В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет - РИА Новости, 13.03.2022
В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет
Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T07:03
2022-03-13T07:03
в мире
сша
ирак
багдад (город)
эрбиль
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака."Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", - сказал источник.Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.Как передает телеканал Rudaw со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака. Сообщается, что было выпущено двенадцать ракет. По сообщениям западных СМИ со ссылкой на американского чиновника, обстрел по району Эрбиля велся с территории Ирана.Обстрелы ЭрбиляВ сентябре прошлого года аэропорт Эрбиля был атакован при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой, об этом сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом. По данным телеканала, на тот момент это был четвертый за 2021 год случай атаки на аэропорт города.Ответственность за предыдущие атаки ранее возлагали на поддерживаемых Ираном иракских ополченцев, подчеркивал Rudaw.В июле 2021 года аэропорт Эрбиля также подвергся ракетному обстрелу, об этом сообщал РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Обстрелы "Зеленой зоны" в БагдадеЦелью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "Зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.В июне 2021 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.Последний подобный обстрел произошел в середине января, тогда пострадали женщина и ребенок.
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сша
ирак
багдад (город)
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в мире, сша, ирак, багдад (город), эрбиль
07:03 13.03.2022
 
В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет

Несколько ракет упали в районе американского генконсульства в городе Эрбиль в Ираке

© flickr.com/D-StanleyЭрбиль
Эрбиль
© flickr.com/D-Stanley
Эрбиль
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу "Шафак ньюз" источник в службе безопасности Ирака.
"Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", - сказал источник.
Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.
Как передает телеканал Rudaw со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака. Сообщается, что было выпущено двенадцать ракет. По сообщениям западных СМИ со ссылкой на американского чиновника, обстрел по району Эрбиля велся с территории Ирана.

Обстрелы Эрбиля

В сентябре прошлого года аэропорт Эрбиля был атакован при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой, об этом сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом. По данным телеканала, на тот момент это был четвертый за 2021 год случай атаки на аэропорт города.
Ответственность за предыдущие атаки ранее возлагали на поддерживаемых Ираном иракских ополченцев, подчеркивал Rudaw.
В июле 2021 года аэропорт Эрбиля также подвергся ракетному обстрелу, об этом сообщал РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

Обстрелы "Зеленой зоны" в Багдаде

Целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "Зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
В июне 2021 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.
Последний подобный обстрел произошел в середине января, тогда пострадали женщина и ребенок.
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