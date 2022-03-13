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Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины
Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины - РИА Новости, 13.03.2022
Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:15
2022-03-13T23:20
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.Разговор состоялся в воскресенье днем."Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html
донецкая народная республика
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россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
23:15 13.03.2022 (обновлено: 23:20 13.03.2022)
 
Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что Лондон ищет новые варианты усиления Украины

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.
Разговор состоялся в воскресенье днем.
"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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