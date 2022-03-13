https://ria.ru/20220313/dzhonson-1777970744.html

Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины - РИА Новости, 13.03.2022

Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T23:15

2022-03-13T23:15

2022-03-13T23:20

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ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.Разговор состоялся в воскресенье днем."Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины