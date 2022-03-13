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Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили - РИА Новости, 13.03.2022
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T00:33
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общество
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.Ранее движение поездов останавливали из-за человека на пути."Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено", - говорится в сообщении.
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общество, москва
00:33 13.03.2022
 
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили после инцидента с человеком на пути

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эмблема Московского метрополитена
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
Ранее движение поездов останавливали из-за человека на пути.
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 16:13
В Москве началась подготовка к строительству станции метро "Суворовская"
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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