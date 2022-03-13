https://ria.ru/20220313/dvizhenie-1777886892.html
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили - РИА Новости, 13.03.2022
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T00:33
2022-03-13T00:33
2022-03-13T00:33
общество
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.Ранее движение поездов останавливали из-за человека на пути."Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220312/metro-1777841772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили после инцидента с человеком на пути