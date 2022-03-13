https://ria.ru/20220313/dvizhenie-1777886892.html

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили - РИА Новости, 13.03.2022

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановили

Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T00:33

2022-03-13T00:33

2022-03-13T00:33

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151528/61/1515286178_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_27ae3160c3786b6b8358434448e5c0e7.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движение поездов восстановлено от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.Ранее движение поездов останавливали из-за человека на пути."Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220312/metro-1777841772.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва