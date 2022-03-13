https://ria.ru/20220313/donetsk-1777916951.html
ВСУ обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
ВСУ обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 12.00 обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:39
2022-03-13T12:39
2022-03-13T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
12:39 13.03.2022 (обновлено: 12:43 13.03.2022)
ВСУ обстреляли Донецк 122-миллиметровыми снарядами
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра