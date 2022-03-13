https://ria.ru/20220313/dnr-1777921521.html

Более 23 тысяч человек находятся без воды на освобожденных территориях ДНР

Более 23 тысяч человек находятся без воды на освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 13.03.2022

Более 23 тысяч человек находятся без воды на освобожденных территориях ДНР

Более 23 тысяч человек на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики находятся без воды, тепла и газа, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:49

2022-03-13T13:49

2022-03-13T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

новоазовск

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Более 23 тысяч человек на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики находятся без воды, тепла и газа, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."На освобожденных территориях ДНР более 23 000 человек находятся без водо-, тепло- и газоснабжения", — говорится в сообщении.Отмечается, что при отступлении украинские войска частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах. В результате более 23 тысяч человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/teplotrassa-1777902998.html

донецкая народная республика

новоазовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, новоазовск, украина, в мире