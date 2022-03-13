https://ria.ru/20220313/dnr-1777911687.html
ДНР освободила 89 населенных пунктов
ДНР освободила 89 населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2022
ДНР освободила 89 населенных пунктов
Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:40
2022-03-13T11:40
2022-03-13T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.В субботу в ДНР заявляли, что освобождены 85 населенных пунктов."По состоянию на 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Павловку, Никольское, Владимировку, Благодатное", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
https://ria.ru/20220313/tochka-u-1777901794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
11:40 13.03.2022 (обновлено: 11:48 13.03.2022)
ДНР освободила 89 населенных пунктов
В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов