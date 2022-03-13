https://ria.ru/20220313/dnr-1777911687.html

ДНР освободила 89 населенных пунктов

ДНР освободила 89 населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2022

ДНР освободила 89 населенных пунктов

Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:40

2022-03-13T11:40

2022-03-13T11:48

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.В субботу в ДНР заявляли, что освобождены 85 населенных пунктов."По состоянию на 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Павловку, Никольское, Владимировку, Благодатное", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

https://ria.ru/20220313/tochka-u-1777901794.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр