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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/dnr-1777911687.html
ДНР освободила 89 населенных пунктов
ДНР освободила 89 населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2022
ДНР освободила 89 населенных пунктов
Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:40
2022-03-13T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.В субботу в ДНР заявляли, что освобождены 85 населенных пунктов."По состоянию на 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Павловку, Никольское, Владимировку, Благодатное", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
11:40 13.03.2022 (обновлено: 11:48 13.03.2022)
 
ДНР освободила 89 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 89 населенных пунктов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая Народная республика освободила уже 89 населенных пунктов, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.
В субботу в ДНР заявляли, что освобождены 85 населенных пунктов.
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ПВО ДНР перехватили украинскую ракету "Точка-У"
"По состоянию на 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 89 населенных пунктов, включая Павловку, Никольское, Владимировку, Благодатное", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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