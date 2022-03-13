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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/devochka-1777970896.html
В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ
В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.03.2022
В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ
Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:27
2022-03-13T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
россия
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле из РСЗО "Град" со стороны украинских военных населенного пункта Новокраснянка в ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что также в результате обстрела был поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия
23:27 13.03.2022
 
В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ

В ЛНР заявили о ранении девочки 2008 года рождения из-за обстрела украинских силовиков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ЛНР
Последствия обстрелов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрелов ВСУ в ЛНР
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле из РСЗО "Град" со стороны украинских военных населенного пункта Новокраснянка в ЛНР.
"В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что также в результате обстрела был поврежден жилой дом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сдавшийся в плен украинский военный об отмороженных наемниках - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦККРоссия
 
 
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