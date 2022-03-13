https://ria.ru/20220313/devochka-1777970896.html

В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ

В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.03.2022

В ЛНР заявили о ранении девочки из-за обстрела ВСУ

Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T23:27

2022-03-13T23:27

2022-03-13T23:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле из РСЗО "Град" со стороны украинских военных населенного пункта Новокраснянка в ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что также в результате обстрела был поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия