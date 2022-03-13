https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
Уголовное дело возбуждено после того, как женщина на востоке Москвы зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:48
2022-03-13T11:48
2022-03-13T14:09
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как женщина на востоке Москвы зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова."В квартире на востоке Москвы женщина причинила своему малолетнему сыну 2019 года рождения ножевые ранения, от которых ребёнок скончался... Возбуждено уголовное дело, подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу", - сказала Иванова.Она уточнила, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве.Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, на место выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков, он координирует действия правоохранительных органов."По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что по данному случаю будет проведена прокурорская проверка.
https://ria.ru/20220313/pozhar-1777908149.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка
Появилось видео из квартиры на востоке Москвы, где 27-летняя мать убила (https://t.me/rt_russian/99255) своего трехлетнего сына. Кадры Прокуратуры.
2022-03-13T11:48
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
11:48 13.03.2022 (обновлено: 14:09 13.03.2022)
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью двухлетнего сына
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как женщина на востоке Москвы зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
"В квартире на востоке Москвы
женщина причинила своему малолетнему сыну 2019 года рождения ножевые ранения, от которых ребёнок скончался... Возбуждено уголовное дело, подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу", - сказала Иванова.
Она уточнила, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ
по Москве.
Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, на место выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков, он координирует действия правоохранительных органов.
"По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что по данному случаю будет проведена прокурорская проверка.