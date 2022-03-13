https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына

В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына - РИА Новости, 13.03.2022

В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына

Уголовное дело возбуждено после того, как женщина на востоке Москвы зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:48

2022-03-13T11:48

2022-03-13T14:09

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777922668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_242c1dbb7fd5a2590b85b0e804904f7f.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как женщина на востоке Москвы зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова."В квартире на востоке Москвы женщина причинила своему малолетнему сыну 2019 года рождения ножевые ранения, от которых ребёнок скончался... Возбуждено уголовное дело, подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу", - сказала Иванова.Она уточнила, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве.Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, на место выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков, он координирует действия правоохранительных органов."По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что по данному случаю будет проведена прокурорская проверка.

https://ria.ru/20220313/pozhar-1777908149.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка Появилось видео из квартиры на востоке Москвы, где 27-летняя мать убила (https://t.me/rt_russian/99255) своего трехлетнего сына. Кадры Прокуратуры. 2022-03-13T11:48 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)