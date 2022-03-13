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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела больницы в Волновахе

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела больницы в Волновахе - РИА Новости, 13.03.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела больницы в Волновахе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное после обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не менее... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:40

2022-03-13T11:40

2022-03-13T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

украина

волноваха

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное после обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не менее шести человек, сообщается на сайте СК."Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что подсчет пострадавших еще ведется, поскольку не разобраны завалы.Как сообщили сотрудники ЦРБ Волновахи, украинские войска обстреляли медучреждение из танка и РСЗО "Град" при отступлении, а перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных — по словам врачей, отступая с позиций, украинские военнослужащие добивали своих.Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале.В пятницу официальный представитель российского Минобороны заявил, что войска ДНР взяли Волноваху. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что "самой горячей точкой пока остается Мариуполь".С 24 февраля Россия ведет на Украине военную спецоперацию, ее целью президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

украина

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Когда они уходили, они все минировали". Войска ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе Украинские войска обстреляли из танка и "Градов" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса. 2022-03-13T11:40 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, украина, волноваха, вооруженные силы украины, донецкая народная республика