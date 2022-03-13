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Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки - РИА Новости, 13.03.2022
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки
Чехия предложит другим странам, входящим в состав Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), принять в эту неформальную группу Украину,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:49
2022-03-13T15:49
2022-03-13T15:49
в мире
чехия
украина
вишеградская группа
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ПРАГА, 13 мар - РИА Новости. Чехия предложит другим странам, входящим в состав Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), принять в эту неформальную группу Украину, заявила в воскресенье глава минобороны Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ."Помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счет Украины нашей Вышеградской четверки. Украина является непосредственным соседом наших стран, нас многое объединяет с нею, в том числе, негативный опыт в общении с Россией. Вступление Украины в состав нашей группы поможет укреплению сотрудничества наших стран", - сказала Чернохова.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777933816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, вишеградская группа
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки
Глава Минобороны Чехии Чернохова: Прага предложит Киеву войти в Вышеградскую группу