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Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки - РИА Новости, 13.03.2022
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки
Чехия предложит другим странам, входящим в состав Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), принять в эту неформальную группу Украину,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:49
2022-03-13T15:49
в мире
чехия
украина
вишеградская группа
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ПРАГА, 13 мар - РИА Новости. Чехия предложит другим странам, входящим в состав Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), принять в эту неформальную группу Украину, заявила в воскресенье глава минобороны Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ."Помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счет Украины нашей Вышеградской четверки. Украина является непосредственным соседом наших стран, нас многое объединяет с нею, в том числе, негативный опыт в общении с Россией. Вступление Украины в состав нашей группы поможет укреплению сотрудничества наших стран", - сказала Чернохова.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777933816.html
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в мире, чехия, украина, вишеградская группа
15:49 13.03.2022
 
Чехия предложит Украине присоединиться к странам Вышеградской четверки

Глава Минобороны Чехии Чернохова: Прага предложит Киеву войти в Вышеградскую группу

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Прага, Чехия
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 мар - РИА Новости. Чехия предложит другим странам, входящим в состав Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), принять в эту неформальную группу Украину, заявила в воскресенье глава минобороны Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ.
"Помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счет Украины нашей Вышеградской четверки. Украина является непосредственным соседом наших стран, нас многое объединяет с нею, в том числе, негативный опыт в общении с Россией. Вступление Украины в состав нашей группы поможет укреплению сотрудничества наших стран", - сказала Чернохова.
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В миреЧехияУкраинаВишеградская группа
 
 
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