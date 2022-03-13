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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/chechnya-1777945748.html
Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине
Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о новых успехах силовиков из Чечни в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:40
2022-03-13T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о новых успехах силовиков из Чечни в ходе спецоперации на Украине."Наш отважный брат Бено продолжает свой славный путь по очистке Украины от бандеровцев и националистов. Сегодня он отчитался мне, что в его направлении достигнуты существенные успехи. А я спешу сообщить, что чеченские бойцы уже полностью окружили вражеские позиции и ни разу не встретили сопротивление чеченоговорящих батальонов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр
17:40 13.03.2022
 
Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине

Глава Чечни Кадыров рассказал о новых успехах силовиков во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о новых успехах силовиков из Чечни в ходе спецоперации на Украине.
"Наш отважный брат Бено продолжает свой славный путь по очистке Украины от бандеровцев и националистов. Сегодня он отчитался мне, что в его направлении достигнуты существенные успехи. А я спешу сообщить, что чеченские бойцы уже полностью окружили вражеские позиции и ни разу не встретили сопротивление чеченоговорящих батальонов", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 22:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предсказал украинским националистам "бесславный конец"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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