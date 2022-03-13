https://ria.ru/20220313/chechnya-1777945748.html

Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине

Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Кадыров рассказал о новых успехах чеченских силовиков на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о новых успехах силовиков из Чечни в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:40

2022-03-13T17:40

2022-03-13T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о новых успехах силовиков из Чечни в ходе спецоперации на Украине."Наш отважный брат Бено продолжает свой славный путь по очистке Украины от бандеровцев и националистов. Сегодня он отчитался мне, что в его направлении достигнуты существенные успехи. А я спешу сообщить, что чеченские бойцы уже полностью окружили вражеские позиции и ни разу не встретили сопротивление чеченоговорящих батальонов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр