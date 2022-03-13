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Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно
Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно - РИА Новости, 13.03.2022
Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:02
2022-03-13T20:02
в мире
владимир путин
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чернобыльская аэс
вооруженные силы рф
энергоатом
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции.Ранее стало известно, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ."Теперь системы охлаждения отработавшего ядерного топлива снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания", - приводится обращение министра в Telegram-канале "Энергоатома".В минувшую среду в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/chaes-1777888898.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, чернобыльская аэс, вооруженные силы рф, энергоатом
20:02 13.03.2022
 
Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно

Киев заверил, что охлаждение отработавшего ядерного топлива на ЧАЭС будет работать штатно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции.
Ранее стало известно, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 01:27
МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным
"Теперь системы охлаждения отработавшего ядерного топлива снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания", - приводится обращение министра в Telegram-канале "Энергоатома".
В минувшую среду в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЧернобыльская АЭСВооруженные силы РФЭнергоатом
 
 
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