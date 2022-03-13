https://ria.ru/20220313/chaes-1777958142.html

Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно

Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно - РИА Новости, 13.03.2022

Киев заверил, что системы охлаждения на ЧАЭС будут работать штатно

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T20:02

2022-03-13T20:02

2022-03-13T20:02

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции.Ранее стало известно, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ."Теперь системы охлаждения отработавшего ядерного топлива снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания", - приводится обращение министра в Telegram-канале "Энергоатома".В минувшую среду в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/chaes-1777888898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, чернобыльская аэс, вооруженные силы рф, энергоатом