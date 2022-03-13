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На Украине заявили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
На Украине заявили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 13.03.2022
На Украине заявили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ, заявили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:49
2022-03-13T19:49
2022-03-13T19:52
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ, заявили в украинском "Энергоатоме".В минувшую среду в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания."Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/bezopasnost-1777583139.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернобыльская аэс, украина
19:49 13.03.2022 (обновлено: 19:52 13.03.2022)
На Украине заявили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Украинский "Энергоатом": электроснабжение ЧАЭС восстановлено после ремонтных работ