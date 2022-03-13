МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным
МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС продолжают восстанавливать
Чернобыльская АЭС
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский регулятор сообщил, что усилия по ремонту линий электропередачи на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются, говорится в заявлении международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее в МАГАТЭ сообщали, что украинские технические специалисты начали ремонтировать поврежденные линии электропередачи, чтобы восстановить внешнее электроснабжение ЧАЭС.
"Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, украинский регулятор заявил, что усилия по ремонту поврежденных линий электропередачи продолжаются, но внешние поставки электроэнергии остаются прерванными с 9 марта", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что, как отметили в украинском ведомстве, "дизельные генераторы продолжают обеспечивать резервное питание систем, имеющих отношение к безопасности".
В среду в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на ЧАЭС, а украинской стороне "это не надо".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.