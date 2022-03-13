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МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным
МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным - РИА Новости, 13.03.2022
МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным
Украинский регулятор сообщил, что усилия по ремонту линий электропередачи на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:27
2022-03-13T01:27
в мире
россия
магатэ
чернобыльская аэс
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский регулятор сообщил, что усилия по ремонту линий электропередачи на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются, говорится в заявлении международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Ранее в МАГАТЭ сообщали, что украинские технические специалисты начали ремонтировать поврежденные линии электропередачи, чтобы восстановить внешнее электроснабжение ЧАЭС.Отмечается, что, как отметили в украинском ведомстве, "дизельные генераторы продолжают обеспечивать резервное питание систем, имеющих отношение к безопасности".В среду в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на ЧАЭС, а украинской стороне "это не надо".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, магатэ, чернобыльская аэс, украина
01:27 13.03.2022
 
МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС остается прерванным

МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение ЧАЭС продолжают восстанавливать

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский регулятор сообщил, что усилия по ремонту линий электропередачи на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются, говорится в заявлении международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее в МАГАТЭ сообщали, что украинские технические специалисты начали ремонтировать поврежденные линии электропередачи, чтобы восстановить внешнее электроснабжение ЧАЭС.
"Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, украинский регулятор заявил, что усилия по ремонту поврежденных линий электропередачи продолжаются, но внешние поставки электроэнергии остаются прерванными с 9 марта", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что, как отметили в украинском ведомстве, "дизельные генераторы продолжают обеспечивать резервное питание систем, имеющих отношение к безопасности".
В среду в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на ЧАЭС, а украинской стороне "это не надо".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
01:16
МАГАТЭ: Россия опровергла заявления о планах по "полному контролю" над ЗАЭС
 
В миреРоссияМАГАТЭЧернобыльская АЭСУкраина
 
 
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