https://ria.ru/20220313/bolnitsa-1777952609.html

СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе

СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе - РИА Новости, 13.03.2022

СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:01

2022-03-13T19:01

2022-03-13T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР, сообщается на сайте ведомства.Следствием установлено, что ночью 13 марта украинские военные и другие украинские воинские формирования, находясь вблизи центральной районной больницы Волновахи в Донецкой народной республике, выполняя приказы командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, нанесли массированный артиллерийский удар с применением ракетной системы залпового огня "Град" и танков по зданию медучреждения, осознавая при этом, что в лечебных корпусах находилось около 500 человек.Отмечается, что в результате обстрела погибли не менее шести мирных жителей. Здание больницы получило значительные повреждения."Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе", - говорится в сообщении.Сотрудники больницы на месте произошедшего сообщали РИА Новости, что украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса. По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных - по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.

https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html

https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр