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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/bolnitsa-1777952609.html
СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе
СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе - РИА Новости, 13.03.2022
СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:01
2022-03-13T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР, сообщается на сайте ведомства.Следствием установлено, что ночью 13 марта украинские военные и другие украинские воинские формирования, находясь вблизи центральной районной больницы Волновахи в Донецкой народной республике, выполняя приказы командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, нанесли массированный артиллерийский удар с применением ракетной системы залпового огня "Град" и танков по зданию медучреждения, осознавая при этом, что в лечебных корпусах находилось около 500 человек.Отмечается, что в результате обстрела погибли не менее шести мирных жителей. Здание больницы получило значительные повреждения."Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе", - говорится в сообщении.Сотрудники больницы на месте произошедшего сообщали РИА Новости, что украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса. По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных - по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html
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донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
19:01 13.03.2022 (обновлено: 19:06 13.03.2022)
 
СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе

СК возбудил дело после обстрела украинскими силовиками больницы в Волновахе в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе
Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР, сообщается на сайте ведомства.
Следствием установлено, что ночью 13 марта украинские военные и другие украинские воинские формирования, находясь вблизи центральной районной больницы Волновахи в Донецкой народной республике, выполняя приказы командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, нанесли массированный артиллерийский удар с применением ракетной системы залпового огня "Град" и танков по зданию медучреждения, осознавая при этом, что в лечебных корпусах находилось около 500 человек.
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Отмечается, что в результате обстрела погибли не менее шести мирных жителей. Здание больницы получило значительные повреждения.
"Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе", - говорится в сообщении.
Сотрудники больницы на месте произошедшего сообщали РИА Новости, что украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса. По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных - по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.
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