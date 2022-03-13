https://ria.ru/20220313/benzin-1777891086.html

Эксперт рассказал, на сколько подешевеет бензин в России

Эксперт рассказал, на сколько подешевеет бензин в России - РИА Новости, 13.03.2022

Эксперт рассказал, на сколько подешевеет бензин в России

Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал - 3-4 рубля за литр, а затем всё вновь скорректируется ростом,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T03:03

2022-03-13T03:03

2022-03-13T04:46

россия

экономика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал - 3-4 рубля за литр, а затем всё вновь скорректируется ростом, заявил РИА Новости первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за прошедшее время бензин там подешевел почти на четверть. Вслед за этим постепенно начали снижаться и цены на АЗС в некоторых районах России: по данным СМИ, это уже наблюдается в Нижегородской, Иркутской области, Приморском крае, и отдельных городах - Сыктывкаре, Салехарде.По словам собеседника агентства, текущее снижение цен на бензин продиктовано событиями на международной арене, но при этом сдерживающим фактором их падения, а также и фактором будущего роста будет недавний рост ключевой ставки Центробанка РФ до 20%.Поэтому оценивая сложившуюся ситуацию со снижением цен на топливо в рознице, Сигал сказал: "Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернётся откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки".В более же долгосрочном плане если ситуация в ближайшее время не изменится и эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов продолжит действовать, могут произойти более фундаментальные изменения. "Крупным поставщикам России и Белоруссии придется пересматривать направление деятельности, меняя действующие иностранные контракты на партнёрство с "дружественными" странами и отечественными закупщиками. Возможно, это в конечном итоге несколько изменит всю систему оценки стоимости бензина, привязанную сейчас к мировой бирже", - предположил Сигал.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого ряд стран ввел новые санкции. Так, США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из РФ. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти. Например, по данным Американской автомобильной ассоциации, цена бензина поднялась до рекордных 4,3 доллара за галлон (3,785 литра).

https://ria.ru/20220311/benzin-1777654902.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика