https://ria.ru/20220313/bazy-1777928220.html

Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз

Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз - РИА Новости, 13.03.2022

Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз

Глава правительства курдской провинции Эрбиль на севере Ирака Омид Хошнаф в воскресенье опроверг сообщения иранских СМИ, согласно которым иранские военные... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:38

2022-03-13T14:38

2022-03-13T14:38

в мире

иракский курдистан

иран

израиль

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ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Глава правительства курдской провинции Эрбиль на севере Ирака Омид Хошнаф в воскресенье опроверг сообщения иранских СМИ, согласно которым иранские военные нанесли удары по тренировочным базам израильской разведки "Моссад".В ночь на воскресенье ракетному обстрелу в Эрбиле подвергся район, где расположено консульство США."Разговоры о присутствии израильских секретных баз в Курдистане абсолютно беспочвенны, целью бомбардировки был строящийся комплекс для консульства США", - сказал Хошнаф на пресс-конференции. Его слова приводит портал Shafaq News.Он уточнил, что в результате нападения легкие ранения получили два человека, но их состояние не требовало госпитализации."Мы осуждаем эту террористическую атаку и заверяем жителей, что обстановка в столице Курдистана Эрбиле спокойная, а ее безопасность не будет нарушена такими действиями", - добавил он.Ранее западные СМИ со ссылкой на американского чиновника передали, что ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, были выпущены 12 ракет.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

иракский курдистан

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иракский курдистан, иран, израиль