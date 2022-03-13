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Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз
Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз - РИА Новости, 13.03.2022
Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз
Глава правительства курдской провинции Эрбиль на севере Ирака Омид Хошнаф в воскресенье опроверг сообщения иранских СМИ, согласно которым иранские военные... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:38
2022-03-13T14:38
в мире
иракский курдистан
иран
израиль
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ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Глава правительства курдской провинции Эрбиль на севере Ирака Омид Хошнаф в воскресенье опроверг сообщения иранских СМИ, согласно которым иранские военные нанесли удары по тренировочным базам израильской разведки "Моссад".В ночь на воскресенье ракетному обстрелу в Эрбиле подвергся район, где расположено консульство США."Разговоры о присутствии израильских секретных баз в Курдистане абсолютно беспочвенны, целью бомбардировки был строящийся комплекс для консульства США", - сказал Хошнаф на пресс-конференции. Его слова приводит портал Shafaq News.Он уточнил, что в результате нападения легкие ранения получили два человека, но их состояние не требовало госпитализации."Мы осуждаем эту террористическую атаку и заверяем жителей, что обстановка в столице Курдистана Эрбиле спокойная, а ее безопасность не будет нарушена такими действиями", - добавил он.Ранее западные СМИ со ссылкой на американского чиновника передали, что ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, были выпущены 12 ракет.
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в мире, иракский курдистан, иран, израиль
14:38 13.03.2022
 
Власти Курдистана опровергли сообщения о наличии секретных израильских баз

Власти Курдистана опровергли сообщения иранских СМИ о наличии секретных израильских баз

CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi KurdistanИракский Курдистан
Иракский Курдистан - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Иракский Курдистан
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Глава правительства курдской провинции Эрбиль на севере Ирака Омид Хошнаф в воскресенье опроверг сообщения иранских СМИ, согласно которым иранские военные нанесли удары по тренировочным базам израильской разведки "Моссад".
В ночь на воскресенье ракетному обстрелу в Эрбиле подвергся район, где расположено консульство США.
"Разговоры о присутствии израильских секретных баз в Курдистане абсолютно беспочвенны, целью бомбардировки был строящийся комплекс для консульства США", - сказал Хошнаф на пресс-конференции. Его слова приводит портал Shafaq News.
Он уточнил, что в результате нападения легкие ранения получили два человека, но их состояние не требовало госпитализации.
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"Мы осуждаем эту террористическую атаку и заверяем жителей, что обстановка в столице Курдистана Эрбиле спокойная, а ее безопасность не будет нарушена такими действиями", - добавил он.
Ранее западные СМИ со ссылкой на американского чиновника передали, что ракетный обстрел по району иракского Эрбиля, где расположено консульство США, велся с территории Ирана, были выпущены 12 ракет.
 
В миреИракский КурдистанИранИзраиль
 
 
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