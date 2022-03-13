https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html

Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин

Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин - РИА Новости, 13.03.2022

Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин

Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:25

2022-03-13T15:25

2022-03-13T16:12

санкции в отношении россии

евросоюз

сша

гарлем (манхэттен)

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Об этом пишет New York Post.Как отмечает СМИ, хотя администрация президента запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, что Байден скорее сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.Журналисты обнаружили наклейки, которые продаются на Amazon упаковками по сто штук за восемь долларов, на заправке на бульваре Брукнер в Мотт-Хейвене, а также в Гарлеме на Бродвее, и расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов."Я просто знаю: все, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — ответил на вопросы об "антибайденовских" наклейках Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда."Я не поддерживаю демократов. Они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя", — заметил Винсент Уильямс из Гарлема. Он добавил, что может позволить себе потратить на заправке 15 долларов, на которые в Нью-Йорке реально купить чуть больше 11 литров топлива.Однако владельцы заправочных станций стали противниками расклеивания подобных наклеек, назвав это вандализмом."Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — заявил заправщик из Алабамы.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.

https://ria.ru/20220313/ssha-1777907529.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html

сша

гарлем (манхэттен)

вашингтон (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

санкции в отношении россии, евросоюз, сша, гарлем (манхэттен), вашингтон (город), в мире