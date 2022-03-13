Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин - РИА Новости, 13.03.2022
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин
Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:25
2022-03-13T16:12
санкции в отношении россии
евросоюз
сша
гарлем (манхэттен)
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777182192_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d53ead5f53fbd0ef553895fa3a62bcdd.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Об этом пишет New York Post.Как отмечает СМИ, хотя администрация президента запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, что Байден скорее сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.Журналисты обнаружили наклейки, которые продаются на Amazon упаковками по сто штук за восемь долларов, на заправке на бульваре Брукнер в Мотт-Хейвене, а также в Гарлеме на Бродвее, и расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов."Я просто знаю: все, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — ответил на вопросы об "антибайденовских" наклейках Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда."Я не поддерживаю демократов. Они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя", — заметил Винсент Уильямс из Гарлема. Он добавил, что может позволить себе потратить на заправке 15 долларов, на которые в Нью-Йорке реально купить чуть больше 11 литров топлива.Однако владельцы заправочных станций стали противниками расклеивания подобных наклеек, назвав это вандализмом."Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — заявил заправщик из Алабамы.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.
https://ria.ru/20220313/ssha-1777907529.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html
https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html
сша
гарлем (манхэттен)
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777182192_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_1039cc8b8ddc78ab74f9e7dbd3b9bc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, сша, гарлем (манхэттен), вашингтон (город), в мире
15:25 13.03.2022 (обновлено: 16:12 13.03.2022)
 
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин

В США автомобилисты расклеивают антибайденовские стикеры из-за роста цен на бензин

© REUTERS / Andrew KellyАвтозаправочная станция в Нью-Йорке
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Об этом пишет New York Post.
Как отмечает СМИ, хотя администрация президента запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, что Байден скорее сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
10:38
Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России
Журналисты обнаружили наклейки, которые продаются на Amazon упаковками по сто штук за восемь долларов, на заправке на бульваре Брукнер в Мотт-Хейвене, а также в Гарлеме на Бродвее, и расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов.
"Я просто знаю: все, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — ответил на вопросы об "антибайденовских" наклейках Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда.
"Я не поддерживаю демократов. Они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя", — заметил Винсент Уильямс из Гарлема. Он добавил, что может позволить себе потратить на заправке 15 долларов, на которые в Нью-Йорке реально купить чуть больше 11 литров топлива.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
12:59
Западу предрекли "вторичные последствия" из-за антироссийских санкций
Однако владельцы заправочных станций стали противниками расклеивания подобных наклеек, назвав это вандализмом.
"Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — заявил заправщик из Алабамы.
США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.
Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 09:48
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзСШАГарлем (Манхэттен)Вашингтон (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала