15:25 13.03.2022 (обновлено: 16:12 13.03.2022)
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин
В США автомобилисты расклеивают антибайденовские стикеры из-за роста цен на бензин
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские водители необычным образом выражают недовольство резким скачком цен на топливо, расклеивая около экранов со стоимостью бензина стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Об этом пишет New York Post.
Как отмечает СМИ, хотя администрация президента запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, что Байден скорее сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.
Журналисты обнаружили наклейки, которые продаются на Amazon упаковками по сто штук за восемь долларов, на заправке на бульваре Брукнер в Мотт-Хейвене, а также в Гарлеме на Бродвее, и расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов.
"Я просто знаю: все, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — ответил на вопросы об "антибайденовских" наклейках Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда.
"Я не поддерживаю демократов. Они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя", — заметил Винсент Уильямс из Гарлема. Он добавил, что может позволить себе потратить на заправке 15 долларов, на которые в Нью-Йорке реально купить чуть больше 11 литров топлива.
Однако владельцы заправочных станций стали противниками расклеивания подобных наклеек, назвав это вандализмом.
"Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — заявил заправщик из Алабамы.
США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.