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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Белграде состоялся автопробег в поддержку России
В Белграде состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 13.03.2022
В Белграде состоялся автопробег в поддержку России
В Белграде прошла акция с автопробегом в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:55
2022-03-13T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сербия
мирный
русская православная церковь
вооруженные силы рф
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БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. В Белграде прошла акция с автопробегом в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Около 16:00 (18:00 мск) на паркинге крупнейшего конгрессно-концертного "Сава-центра" в районе Нови-Београд собралась колонна машин и сотни граждан с флагами России, Сербии, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Многие развернули транспаранты в поддержку России, а на кузова и стекла автомобилей нанесли символ Z. Затем колонна двинулась в центр города. Из колонок звучали сербские, российские и советские песни, в частности, "Катюша".Автопробег пересек по мосту реку Саву, прошел мимо зданий иностранных посольств, Минобороны и Генштаба, МИД и правительства Сербии, парламента, подворья РПЦ — церкви Святой Троицы. Затем участники акции двинулись мимо главной площади Республики по центральной улице Края Милана и задержались у памятника Николаю II Романову напротив резиденции президента и администрации Белграда. Колонна вновь пересекла Саву, прошла густонаселенные районы Нови-Београд и Земун и вернулась в центр к зданию посольства России.Как заявил агентству один из организаторов автопробега, сооснователь сербского союза единоборств "Свибор" Марко Радулович, на мероприятии собралось свыше сотни автомобилей."Мы хотели и должны были выразить поддержку России, ее руководству и народу. Нам просто невозможно было это запретить, мы с вами!" — сказал он.Колонну в движении местами сопровождали автомобили дорожной полиции, прохожие с интересом наблюдали за акцией, выражали поддержку жестами и репликами, многие снимали происходящее на видео. Автопробег длился около трех часов и прошел мирно.Участники предыдущей акции 4 марта собирались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Среди организаторов были члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и простые граждане.Собравшиеся сначала перекрыли улицу Краля Милана, а после исполнения гимнов Сербии и России развернули триколор длиной более 20 метров. Мирным шествием они проследовали мимо посольства Белоруссии до здания российской дипмиссии, где провели митинг.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Русские и сербы – братья навек!" – акция в поддержку России в столице Сербии
"Русские и сербы - братья навек!": в столице Сербии проходит акция с автопробегом в поддержку России
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в мире, россия, сербия, мирный, русская православная церковь, вооруженные силы рф
21:55 13.03.2022 (обновлено: 22:14 13.03.2022)
 
В Белграде состоялся автопробег в поддержку России

В Белграде состоялся автопробег в поддержку операции России по освобождению Донбасса

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. В Белграде прошла акция с автопробегом в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Около 16:00 (18:00 мск) на паркинге крупнейшего конгрессно-концертного "Сава-центра" в районе Нови-Београд собралась колонна машин и сотни граждан с флагами России, Сербии, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Многие развернули транспаранты в поддержку России, а на кузова и стекла автомобилей нанесли символ Z. Затем колонна двинулась в центр города. Из колонок звучали сербские, российские и советские песни, в частности, "Катюша".
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Автопробег пересек по мосту реку Саву, прошел мимо зданий иностранных посольств, Минобороны и Генштаба, МИД и правительства Сербии, парламента, подворья РПЦ — церкви Святой Троицы. Затем участники акции двинулись мимо главной площади Республики по центральной улице Края Милана и задержались у памятника Николаю II Романову напротив резиденции президента и администрации Белграда. Колонна вновь пересекла Саву, прошла густонаселенные районы Нови-Београд и Земун и вернулась в центр к зданию посольства России.
"Сербы и русские — братья навек!" — скандировали участники акции у стен российской дипмиссии.
Как заявил агентству один из организаторов автопробега, сооснователь сербского союза единоборств "Свибор" Марко Радулович, на мероприятии собралось свыше сотни автомобилей.
"Мы хотели и должны были выразить поддержку России, ее руководству и народу. Нам просто невозможно было это запретить, мы с вами!" — сказал он.
Колонну в движении местами сопровождали автомобили дорожной полиции, прохожие с интересом наблюдали за акцией, выражали поддержку жестами и репликами, многие снимали происходящее на видео. Автопробег длился около трех часов и прошел мирно.
Участники предыдущей акции 4 марта собирались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Среди организаторов были члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и простые граждане.
Собравшиеся сначала перекрыли улицу Краля Милана, а после исполнения гимнов Сербии и России развернули триколор длиной более 20 метров. Мирным шествием они проследовали мимо посольства Белоруссии до здания российской дипмиссии, где провели митинг.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСербияМирныйРусская православная церковьВооруженные силы РФ
 
 
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