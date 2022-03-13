https://ria.ru/20220313/amerika-1777921045.html

Американцы пожаловались на кошмар с ценами на продукты и бензин

Американцы пожаловались на тяжелую жизнь из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Американцы пожаловались на кошмар с ценами на продукты и бензин

Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:41

2022-03-13T13:41

2022-03-13T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

москва

джо байден

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает телеканал ABC News.Как уточняет СМИ, стоимость галлона бензина, в частности, выросла до 4,33 доллара — это на полтора доллара дороже, чем в прошлом году. Работающий инструктором по вождению житель штата Нью-Йорк признался, что ему приходится ради экономии топлива просить клиентов встречать его по пути."Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую", — посетовал он.В свою очередь, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все сбережения еще во время пандемии. Теперь, по ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты и иногда недоедает.Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шринкфляция — уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.Ранее Минтруд США сообщил, что потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов 40-летней давности, теперь он максимальный с января 1982 года. Президент Джо Байден связал это с введением санкций против России.При этом Владимир Путин на совещании с правительством подчеркивал, что нет никаких оснований связывать эти санкции с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок" и в очередной раз обмануть население, добавил президент.

https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

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сша

москва

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, владимир путин, россия, сша, москва, джо байден, украина