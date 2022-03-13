Американцы пожаловались на кошмар с ценами на продукты и бензин

Американцы пожаловались на тяжелую жизнь из-за ситуации на Украине
Жители США пожаловались на экономические последствия эскалации напряженности на Украине
© AP Photo / Marta LavandierНадпись "Нет топлива" на двери одной из заправочных станций в Майами, США
© AP Photo / Marta Lavandier
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает телеканал ABC News.
Как уточняет СМИ, стоимость галлона бензина, в частности, выросла до 4,33 доллара — это на полтора доллара дороже, чем в прошлом году. Работающий инструктором по вождению житель штата Нью-Йорк признался, что ему приходится ради экономии топлива просить клиентов встречать его по пути.
"Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую", — посетовал он.
В свою очередь, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все сбережения еще во время пандемии. Теперь, по ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты и иногда недоедает.
Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шринкфляция — уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.
Ранее Минтруд США сообщил, что потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов 40-летней давности, теперь он максимальный с января 1982 года. Президент Джо Байден связал это с введением санкций против России.
При этом Владимир Путин на совещании с правительством подчеркивал, что нет никаких оснований связывать эти санкции с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок" и в очередной раз обмануть население, добавил президент.
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