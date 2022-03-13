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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/amerika-1777921045.html
Американцы пожаловались на кошмар с ценами на продукты и бензин
Американцы пожаловались на тяжелую жизнь из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Американцы пожаловались на кошмар с ценами на продукты и бензин
Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:41
2022-03-13T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
москва
джо байден
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает телеканал ABC News.Как уточняет СМИ, стоимость галлона бензина, в частности, выросла до 4,33 доллара — это на полтора доллара дороже, чем в прошлом году. Работающий инструктором по вождению житель штата Нью-Йорк признался, что ему приходится ради экономии топлива просить клиентов встречать его по пути."Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую", — посетовал он.В свою очередь, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все сбережения еще во время пандемии. Теперь, по ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты и иногда недоедает.Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шринкфляция — уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.Ранее Минтруд США сообщил, что потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов 40-летней давности, теперь он максимальный с января 1982 года. Президент Джо Байден связал это с введением санкций против России.При этом Владимир Путин на совещании с правительством подчеркивал, что нет никаких оснований связывать эти санкции с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок" и в очередной раз обмануть население, добавил президент.
https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша, москва, джо байден, украина
13:41 13.03.2022
 
Американцы пожаловались на тяжелую жизнь из-за ситуации на Украине

Жители США пожаловались на экономические последствия эскалации напряженности на Украине

© AP Photo / Marta LavandierНадпись "Нет топлива" на двери одной из заправочных станций в Майами, США
Надпись Нет топлива на двери одной из заправочных станций в Майами, США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации на Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает телеканал ABC News.
Как уточняет СМИ, стоимость галлона бензина, в частности, выросла до 4,33 доллара — это на полтора доллара дороже, чем в прошлом году. Работающий инструктором по вождению житель штата Нью-Йорк признался, что ему приходится ради экономии топлива просить клиентов встречать его по пути.
"Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую", — посетовал он.
В свою очередь, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все сбережения еще во время пандемии. Теперь, по ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты и иногда недоедает.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет
Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шринкфляция — уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.
Ранее Минтруд США сообщил, что потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов 40-летней давности, теперь он максимальный с января 1982 года. Президент Джо Байден связал это с введением санкций против России.
При этом Владимир Путин на совещании с правительством подчеркивал, что нет никаких оснований связывать эти санкции с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок" и в очередной раз обмануть население, добавил президент.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
Байден оставил США без нефти и с золотым бензином
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияСШАМоскваДжо БайденУкраина
 
 
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