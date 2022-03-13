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"Выбор меньше, но он есть". Чем Россия заменит западный алкоголь
"Выбор меньше, но он есть". Чем Россия заменит западный алкоголь - РИА Новости, 13.03.2022
"Выбор меньше, но он есть". Чем Россия заменит западный алкоголь
С алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители. Цены в некоторых московских магазинах выросли в полтора раза. При этом в стране много... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:00
2022-03-13T08:00
экономика
россия
европа
китай
carlsberg
heineken
вадим дробиз
павел шапкин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. С алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители. Цены в некоторых московских магазинах выросли в полтора раза. При этом в стране много собственных марок вина, пива, коньяка, не говоря уже о водке. Возможно ли полное импортозамещение и во сколько это обойдется потребителю, разбиралось РИА Новости.Подорожает в убытокПосле начала спецоперации первой ушла украинская компания Nemiroff. Затем несколько основных чешских пивоварен, британская Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Captain Morgan, Guinness и другие), американская Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) и другие. Выпуск по лицензии они тоже приостанавливают.Компании Carlsberg и Heineken не уйдут полностью, но прекратят производство и продажу одноименных сортов пива. Заводы Heineken продолжат работать, разливая "Охоту", "Три медведя", "Окское". Принадлежащие Carlsberg мощности "Балтики" тоже будут выпускать пиво российской марки. Однако компания останавливает экспорт и инвестиции в Россию.Ввели санкции и на экспорт: США, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Литва, Австралия и Новая Зеландия запретили ввоз российского алкоголя.При этом, по оценкам аналитиков, импорт в прошлом году был избыточным, поэтому на складах ретейлеров, скорее всего, есть запас на два-три месяца. Какое-то количество бутылок могло застрять на границе. Например, в странах Прибалтики скопились очереди из транспортных фур, везущих в Россию товары из Европы.По всей видимости, эти партии алкоголя будут продавать уже по новой цене. Может подорожать и отечественный товар — и тоже из-за ограничения зарубежных поставок.Так, часть солода и хмеля для производства пива закупают за границей. В первую очередь это касается крафтовых сортов — непромышленных рецептов. В одном из баров в центре Москвы, специализирующемся именно на таких напитках, корреспонденту РИА Новости подтвердили: в продукции, поставляемой подмосковными и тульскими пивоварами, содержатся импортные ингредиенты. "Поэтому пиво подорожает, причем не позже чем через месяц. Пока мы ценник не поднимали. Если сделаем это более чем на 30 процентов — будем работать в убыток", — рассказал бармен (имя и название заведения просил не называть).Более крупные игроки тоже озабочены ситуацией. Союз российских пивоваров попросил премьер-министра Михаила Мишустина изучить вопрос субсидирования кредитов. Это позволило бы сохранить поставки и не допустить банкротств.Неприятно, но не смертельноВ сетевых магазинах в Москве, в которых представлен большой ассортимент алкоголя, поменялись пока только цены. В двух точках "Красное &amp; Белое" половина полок пустовала. Впрочем, там и до западных санкций быстро раскупали товар. Однако теперь стоимость нужно уточнять на кассе. В магазинах для среднего класса "Азбука вкуса" и АВ Daily алкогольные стеллажи заполнены, но стало меньше вин нижнего и среднего ценового сегмента. Стоимость поднялась на десять-двадцать процентов.Похожая ситуация в "Ароматном мире". В "Отдохни" цена на некоторые позиции прежняя, однако на многие взлетела в полтора раза. Ассортимент почти не поменялся. Правда, на полках появились некоторые крымские сорта, которые в Москве отсутствовали годами. В "Пятерочке" представленные марки и цены приблизительно прежние.В пресс-службе "Красное &amp; Белое" сообщили, что сейчас не готовы комментировать цены и ассортимент. Другие ретейлеры на запрос агентства не ответили.По оценкам экспертов, от зарубежных поставок в России зависит в основном рынок вина. Общий объем ввозимых тихих и игристых занимает половину ассортимента на полках магазинов. Отечественной водки — 98%, пива — 95%, виски — 35%, хотя его разливают из импортных дистиллятов."Если импорт подорожает даже на треть, это неприятно, но не смертельно. Будет смещение спроса в сторону более бюджетной продукции", — считает Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).В барах и у ретейлеров всегда была двойная наценка, напоминают специалисты. Поэтому ожидать закрытия магазинов и заведений не стоит. "Конкретно вином вообще могут торговать в убыток, но в ассортименте оставят. Покупать его все равно будут — вино выбирают люди с деньгами, а не с копейками", — говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.Аналитики допускают, что с полок постепенно исчезнут некоторые марки французского, итальянского и испанского вина. Однако подчеркивают: импорт идет до сих пор благодаря закупкам самих торговых сетей. Правда, в основном это недорогие марки. Закрытие авиаперевозок из Европы на цене сильно не скажется: самолетами алкоголь никто не перевозил и раньше, это привело бы к сильному удорожанию.Индия вместо ШотландииМежду тем импортозамещение уже началось. Так, кировский пивоваренный завод "Вятич" заменит немецкий хмель сырьем из Чувашии и Китая. Хмельники есть и в других регионах России — например, в Липецкой, Ивановской областях, на Алтае. В Китае запасы тоже немалые: сейчас там производят в четыре с половиной раза больше пива, чем в России.С вином и коньяком проблем быть не должно — их делают в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане. Не стоит сбрасывать со счетов и импорт из стран СНГ, в первую очередь Армении и Грузии."Любые алкогольные напитки, кроме текилы, можно полностью делать в России. Или покупать в странах, не объявивших нам санкции, — говорит Павел Шапкин. — Например, есть популярные во всем мире сорта индийского виски. Везти не близко, увеличивается транспортное плечо, но и цена существенно ниже, чем у шотландского". По его прогнозам, такая бутылка может стоить в России около 500 рублей.Позже, считает Шапкин, элитный алкоголь вроде Hennessy и Martell тоже можно будет купить — при ввозе через транзитные страны. "Не стоит удивляться, что, например, Казахстан через некоторое время начнет "пить" больше французского вина", — добавляет эксперт.Вадим Дробиз допускает иной ход событий — западные поставщики вернутся в Россию: "Сейчас заговорили о возможности экспроприации, это их явно не устроит. Кроме того, здесь 140 миллионов населения, таких рынков в Европе больше нет. Да, условный Jonnie Walker в России пьют мало. Но для Запада реклама — не только экономика, это образ жизни, идеология, которую они хотят показать всей планете".Частичный уход Heineken и Carlsberg — капля в море: эти марки в России никогда не были сверхпопулярными. "Своеобразный маркетинг — показывают, что готовы нести убытки, лишь бы не потерять покупателя в других странах. На самом деле их потери минимальны, — считает Шапкин. — Это как с экологией и углеродным следом: алкогольные компании высаживали леса, перевозили грузы через океан на безопасном топливе и так далее. И громко об этом заявляли".Отдельный вопрос, кто будет менять изношенное оборудование. Такие аппараты есть у Китая, но крупные поставки из этой страны — предмет отдельного обсуждения на политическом уровне. Впрочем, пока голландцы и датчане от амортизации не отказываются."В любом случае люди перестроятся. Не было еще ни одного кризиса, когда потребитель в связи с исчезновением какой-либо продукции оставался трезвым. В расслабленной обстановке человек думает: этого выпить или того, чтобы прийти в определенное психоэмоциональное состояние. В кризис выбор меньше, но он есть", — объясняет Вадим Дробиз.В такое время всегда возрастает потребление крепкого спиртного, а вина и слабоалкогольных напитков падает. Так было и в 1998-м, и в 2008-м, и в 2015-м, утверждает аналитик.При этом эксперты настроены положительно и уверяют: через год-полтора восстановится и спрос, и ассортимент. А вот производителям алкоголя придется тяжелее — в России основная часть бизнеса работает на кредитных деньгах. При этом нужно не только вести продажи, но и платить сотрудникам. Без господдержки может быть сложно.Впрочем, Павел Шапкин считает, что для паники оснований нет: "Пивовары понимают, что им могут, например, поднять акцизы. Поэтому ходят по чиновникам, пишут премьеру. Но они и раньше так делали. Даже когда все хорошо, они говорят, что темпы роста замедлились. На самом деле все у них будет нормально".А вот винные бутики могут закрыться или переехать. Впрочем, полностью этот сегмент тоже никуда не уйдет — многие в России не привыкли экономить на алкоголе, невзирая на любые проблемы.
https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750027259.html
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экономика, россия, европа, китай, carlsberg, heineken , вадим дробиз, павел шапкин, михаил мишустин, пиво, вино, игристое вино, водка
08:00 13.03.2022
 

"Выбор меньше, но он есть". Чем Россия заменит западный алкоголь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродавец в флагманском магазине сети "Беру выходной"
Продавец в флагманском магазине сети Беру выходной - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. С алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители. Цены в некоторых московских магазинах выросли в полтора раза. При этом в стране много собственных марок вина, пива, коньяка, не говоря уже о водке. Возможно ли полное импортозамещение и во сколько это обойдется потребителю, разбиралось РИА Новости.

Подорожает в убыток

После начала спецоперации первой ушла украинская компания Nemiroff. Затем несколько основных чешских пивоварен, британская Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Captain Morgan, Guinness и другие), американская Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) и другие. Выпуск по лицензии они тоже приостанавливают.
Компании Carlsberg и Heineken не уйдут полностью, но прекратят производство и продажу одноименных сортов пива. Заводы Heineken продолжат работать, разливая "Охоту", "Три медведя", "Окское". Принадлежащие Carlsberg мощности "Балтики" тоже будут выпускать пиво российской марки. Однако компания останавливает экспорт и инвестиции в Россию.
Ввели санкции и на экспорт: США, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Литва, Австралия и Новая Зеландия запретили ввоз российского алкоголя.
При этом, по оценкам аналитиков, импорт в прошлом году был избыточным, поэтому на складах ретейлеров, скорее всего, есть запас на два-три месяца. Какое-то количество бутылок могло застрять на границе. Например, в странах Прибалтики скопились очереди из транспортных фур, везущих в Россию товары из Европы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
По всей видимости, эти партии алкоголя будут продавать уже по новой цене. Может подорожать и отечественный товар — и тоже из-за ограничения зарубежных поставок.
Так, часть солода и хмеля для производства пива закупают за границей. В первую очередь это касается крафтовых сортов — непромышленных рецептов. В одном из баров в центре Москвы, специализирующемся именно на таких напитках, корреспонденту РИА Новости подтвердили: в продукции, поставляемой подмосковными и тульскими пивоварами, содержатся импортные ингредиенты. "Поэтому пиво подорожает, причем не позже чем через месяц. Пока мы ценник не поднимали. Если сделаем это более чем на 30 процентов — будем работать в убыток", — рассказал бармен (имя и название заведения просил не называть).
Более крупные игроки тоже озабочены ситуацией. Союз российских пивоваров попросил премьер-министра Михаила Мишустина изучить вопрос субсидирования кредитов. Это позволило бы сохранить поставки и не допустить банкротств.

Неприятно, но не смертельно

В сетевых магазинах в Москве, в которых представлен большой ассортимент алкоголя, поменялись пока только цены. В двух точках "Красное & Белое" половина полок пустовала. Впрочем, там и до западных санкций быстро раскупали товар. Однако теперь стоимость нужно уточнять на кассе. В магазинах для среднего класса "Азбука вкуса" и АВ Daily алкогольные стеллажи заполнены, но стало меньше вин нижнего и среднего ценового сегмента. Стоимость поднялась на десять-двадцать процентов.
Похожая ситуация в "Ароматном мире". В "Отдохни" цена на некоторые позиции прежняя, однако на многие взлетела в полтора раза. Ассортимент почти не поменялся. Правда, на полках появились некоторые крымские сорта, которые в Москве отсутствовали годами. В "Пятерочке" представленные марки и цены приблизительно прежние.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выходит из магазина "Красное & Белое" в Москве
Мужчина выходит из магазина Красное & Белое в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выходит из магазина "Красное & Белое" в Москве
В пресс-службе "Красное & Белое" сообщили, что сейчас не готовы комментировать цены и ассортимент. Другие ретейлеры на запрос агентства не ответили.
По оценкам экспертов, от зарубежных поставок в России зависит в основном рынок вина. Общий объем ввозимых тихих и игристых занимает половину ассортимента на полках магазинов. Отечественной водки — 98%, пива — 95%, виски — 35%, хотя его разливают из импортных дистиллятов.
"Если импорт подорожает даже на треть, это неприятно, но не смертельно. Будет смещение спроса в сторону более бюджетной продукции", — считает Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).
В барах и у ретейлеров всегда была двойная наценка, напоминают специалисты. Поэтому ожидать закрытия магазинов и заведений не стоит. "Конкретно вином вообще могут торговать в убыток, но в ассортименте оставят. Покупать его все равно будут — вино выбирают люди с деньгами, а не с копейками", — говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Продажа алкогольной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 08:00
Истина в вине: французы проиграли России битву за шампанское
Аналитики допускают, что с полок постепенно исчезнут некоторые марки французского, итальянского и испанского вина. Однако подчеркивают: импорт идет до сих пор благодаря закупкам самих торговых сетей. Правда, в основном это недорогие марки. Закрытие авиаперевозок из Европы на цене сильно не скажется: самолетами алкоголь никто не перевозил и раньше, это привело бы к сильному удорожанию.

Индия вместо Шотландии

Между тем импортозамещение уже началось. Так, кировский пивоваренный завод "Вятич" заменит немецкий хмель сырьем из Чувашии и Китая. Хмельники есть и в других регионах России — например, в Липецкой, Ивановской областях, на Алтае. В Китае запасы тоже немалые: сейчас там производят в четыре с половиной раза больше пива, чем в России.
С вином и коньяком проблем быть не должно — их делают в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане. Не стоит сбрасывать со счетов и импорт из стран СНГ, в первую очередь Армении и Грузии.
"Любые алкогольные напитки, кроме текилы, можно полностью делать в России. Или покупать в странах, не объявивших нам санкции, — говорит Павел Шапкин. — Например, есть популярные во всем мире сорта индийского виски. Везти не близко, увеличивается транспортное плечо, но и цена существенно ниже, чем у шотландского". По его прогнозам, такая бутылка может стоить в России около 500 рублей.
Позже, считает Шапкин, элитный алкоголь вроде Hennessy и Martell тоже можно будет купить — при ввозе через транзитные страны. "Не стоит удивляться, что, например, Казахстан через некоторое время начнет "пить" больше французского вина", — добавляет эксперт.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках бутылку с вином во время гранд-салона "Открытие винной страны"
Мужчина держит в руках бутылку с вином во время гранд-салона Открытие винной страны - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина держит в руках бутылку с вином во время гранд-салона "Открытие винной страны"
Вадим Дробиз допускает иной ход событий — западные поставщики вернутся в Россию: "Сейчас заговорили о возможности экспроприации, это их явно не устроит. Кроме того, здесь 140 миллионов населения, таких рынков в Европе больше нет. Да, условный Jonnie Walker в России пьют мало. Но для Запада реклама — не только экономика, это образ жизни, идеология, которую они хотят показать всей планете".
Частичный уход Heineken и Carlsberg — капля в море: эти марки в России никогда не были сверхпопулярными. "Своеобразный маркетинг — показывают, что готовы нести убытки, лишь бы не потерять покупателя в других странах. На самом деле их потери минимальны, — считает Шапкин. — Это как с экологией и углеродным следом: алкогольные компании высаживали леса, перевозили грузы через океан на безопасном топливе и так далее. И громко об этом заявляли".
Отдельный вопрос, кто будет менять изношенное оборудование. Такие аппараты есть у Китая, но крупные поставки из этой страны — предмет отдельного обсуждения на политическом уровне. Впрочем, пока голландцы и датчане от амортизации не отказываются.
"В любом случае люди перестроятся. Не было еще ни одного кризиса, когда потребитель в связи с исчезновением какой-либо продукции оставался трезвым. В расслабленной обстановке человек думает: этого выпить или того, чтобы прийти в определенное психоэмоциональное состояние. В кризис выбор меньше, но он есть", — объясняет Вадим Дробиз.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки
В такое время всегда возрастает потребление крепкого спиртного, а вина и слабоалкогольных напитков падает. Так было и в 1998-м, и в 2008-м, и в 2015-м, утверждает аналитик.
При этом эксперты настроены положительно и уверяют: через год-полтора восстановится и спрос, и ассортимент. А вот производителям алкоголя придется тяжелее — в России основная часть бизнеса работает на кредитных деньгах. При этом нужно не только вести продажи, но и платить сотрудникам. Без господдержки может быть сложно.
Впрочем, Павел Шапкин считает, что для паники оснований нет: "Пивовары понимают, что им могут, например, поднять акцизы. Поэтому ходят по чиновникам, пишут премьеру. Но они и раньше так делали. Даже когда все хорошо, они говорят, что темпы роста замедлились. На самом деле все у них будет нормально".
А вот винные бутики могут закрыться или переехать. Впрочем, полностью этот сегмент тоже никуда не уйдет — многие в России не привыкли экономить на алкоголе, невзирая на любые проблемы.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября 2021, 08:00
И по качеству, и по цене российское шампанское вытесняет конкурентов
 
ЭкономикаРоссияЕвропаКитайCarlsbergHeinekenВадим ДробизПавел ШапкинМихаил МишустинПивоВиноИгристое виноВодка
 
 
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