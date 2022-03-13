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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/aleksandrovka-1777914336.html
ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР
ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:10
2022-03-13T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.55 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
12:10 13.03.2022 (обновлено: 12:27 13.03.2022)
 
ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили по Александровке шесть мин

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.55 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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