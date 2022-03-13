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ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР

ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ обстреляли из минометов Александровку в ДНР

Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:10

2022-03-13T12:10

2022-03-13T12:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.55 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина