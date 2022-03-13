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СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
Воздушное движение в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где ночью в районе консульства США прогремели сильные взрывы, не прерывалось, сообщил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:05
2022-03-13T04:31
в мире
сша
эрбиль
ирак
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ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Воздушное движение в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где ночью в районе консульства США прогремели сильные взрывы, не прерывалось, сообщил иракский новостной портал "Шафак ньюз" со ссылкой на администрацию аэропорта."Воздушное движение в аэропорту Эрбиля осуществляется в обычном режиме, рейсы не отменялись", - уточнило руководство воздушной гавани.Ранее новостной портал со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала "Курдистан 24". При этом, по данным минздрава Курдистана, во время обстрела никто не пострадал.
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в мире, сша, эрбиль, ирак
03:05 13.03.2022 (обновлено: 04:31 13.03.2022)
 
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города

Shafaq News: аэропорт Эрбиля в Ираке работает в обычном режиме после обстрела города

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Воздушное движение в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где ночью в районе консульства США прогремели сильные взрывы, не прерывалось, сообщил иракский новостной портал "Шафак ньюз" со ссылкой на администрацию аэропорта.
"Воздушное движение в аэропорту Эрбиля осуществляется в обычном режиме, рейсы не отменялись", - уточнило руководство воздушной гавани.
Поврежденный в результате ракетного обстрела офис телекомпании Курдистан 24 в городе Эрбиль, Ирак - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
02:13
В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет
Ранее новостной портал со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала "Курдистан 24". При этом, по данным минздрава Курдистана, во время обстрела никто не пострадал.
 
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