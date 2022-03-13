https://ria.ru/20220313/aeroport-1777891330.html
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
Воздушное движение в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где ночью в районе консульства США прогремели сильные взрывы, не прерывалось, сообщил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:05
2022-03-13T03:05
2022-03-13T04:31
в мире
сша
эрбиль
ирак
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ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Воздушное движение в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля, где ночью в районе консульства США прогремели сильные взрывы, не прерывалось, сообщил иракский новостной портал "Шафак ньюз" со ссылкой на администрацию аэропорта."Воздушное движение в аэропорту Эрбиля осуществляется в обычном режиме, рейсы не отменялись", - уточнило руководство воздушной гавани.Ранее новостной портал со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала "Курдистан 24". При этом, по данным минздрава Курдистана, во время обстрела никто не пострадал.
https://ria.ru/20220313/irak-1777890044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эрбиль, ирак
03:05 13.03.2022 (обновлено: 04:31 13.03.2022)
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
Shafaq News: аэропорт Эрбиля в Ираке работает в обычном режиме после обстрела города