12:53 12.03.2022 (обновлено: 14:54 15.03.2022)
Специалисты Мосприроды обнаружили около 60 видов диких животных в столице
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"Горностай
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"
Горностай
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили около 60 видов животных и птиц на природных территориях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Специалисты Мосприроды регулярно проводят перепись обитателей природных территорий столицы. Этой зимой им удалось обнаружить около 60 видов животных, более 20 из которых занесены в Красную книгу Москвы. В общей сложности обнаружили 15 видов млекопитающих и почти 45 видов птиц", - говорится сообщении.
Отмечается, что среди редких животных первой категории зафиксировали горностая, зайца-русака, среднего пестрого дятла, седого дятла, лысуху, длиннохвостую неясыть, чирка-свистунка, чирка-трескунка. Обитатели второй категории редкости — лесная куница, заяц-беляк, буроголовая гаичка, желна, сизая чайка.
"Такое увеличение выявленного видового разнообразия животного мира..., в том числе видов, занесенных в Красную книгу Москвы, свидетельствует о положительной тенденции к улучшению качества среды обитания диких животных", — приводятся слова руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.