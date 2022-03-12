https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777828430.html

Зеленский находится на рабочем месте в Киеве, заявили в его офисе

Зеленский находится на рабочем месте в Киеве, заявили в его офисе - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский находится на рабочем месте в Киеве, заявили в его офисе

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский находится на рабочем месте в Киеве. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:26

2022-03-12T14:26

2022-03-12T14:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский находится на рабочем месте в Киеве.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Рады, говорил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. Украинский депутат Илья Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США."Привет, мы с Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского - ред.), президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте", - сказал Тимошенко в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777759837.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина