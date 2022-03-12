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ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт

ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт

Регулярная армия в Харькове оказалась в "заложниках" у нацбатальонов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:45

2022-03-12T03:45

2022-03-12T03:45

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Регулярная армия в Харькове оказалась в "заложниках" у нацбатальонов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.Всю политику определяют националисты, указал Моисеев."Они понимают, что здесь они будут осуждены за военные преступления и это очень тяжелые статьи - возможно, вплоть до смертной казни. Возможно, будет снят мораторий на смертную казнь в отношении этих лиц. Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждет и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина