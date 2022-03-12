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ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт
ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт
Регулярная армия в Харькове оказалась в "заложниках" у нацбатальонов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:45
2022-03-12T03:45
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Регулярная армия в Харькове оказалась в "заложниках" у нацбатальонов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.Всю политику определяют националисты, указал Моисеев."Они понимают, что здесь они будут осуждены за военные преступления и это очень тяжелые статьи - возможно, вплоть до смертной казни. Возможно, будет снят мораторий на смертную казнь в отношении этих лиц. Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждет и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
03:45 12.03.2022
 
ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт

Эксперт Моисеев заявил, что ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyУкраинский правоохранитель в Харькове
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Украинский правоохранитель в Харькове
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Регулярная армия в Харькове оказалась в "заложниках" у нацбатальонов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.
"Знаете как, застрельщиками всего являются нацбаты. А регулярная армия оказалась в заложниках у нацбатов. И если даже в регулярной армии есть люди, которые были бы готовы проявить благоразумие, они не способны это сделать, потому что они будут расстреляны", - сказал он.
Всю политику определяют националисты, указал Моисеев.
"Они понимают, что здесь они будут осуждены за военные преступления и это очень тяжелые статьи - возможно, вплоть до смертной казни. Возможно, будет снят мораторий на смертную казнь в отношении этих лиц. Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждет и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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