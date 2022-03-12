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Процедура выборов президента Туркмении

Процедура выборов президента Туркмении - РИА Новости, 12.03.2022

Процедура выборов президента Туркмении

Согласно Конституции Туркмении, президент является главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом страны, выступает гарантом... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T01:17

2022-03-12T01:17

2022-03-12T01:17

справки

туркмения

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Согласно Конституции Туркмении, президент является главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом страны, выступает гарантом государственной независимости и статуса постоянного нейтралитета Туркмении, территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина и выполнения международных обязательств.Президент Туркмении избирается непосредственно народом Туркмении сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.Выборы президента Туркмении проводятся на основе всеобщего и равного избирательного права. Право голоса имеют граждане Туркмении, достигшие возраста 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.Выборы назначаются меджлисом (парламентом) Туркмении не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий президента Туркмении. Досрочные выборы проводятся в течение 60 дней.Подготовку и проведение выборов организуют Центральная избирательная комиссия; областные избирательные комиссии; избирательные округа районов и городов районного подчинения; окружные избирательные комиссии; избирательные группы городов, поселков и советов района; участковые избирательные комиссии.В список избирателей включаются граждане Туркмении, достигшие ко дню выборов возраста 18 лет, постоянно или преимущественно (в течение не менее чем трех последних месяцев до дня выборов) проживающие на территории данного избирательного участка, обладающие избирательным правом.Граждане Туркмении, проживающие за рубежом, включаются в списки избирателей на избирательных участках, установленных при дипломатических представительствах Туркмении.Право выдвижения кандидатов в президенты Туркмении принадлежит зарегистрированным политическим партиям, а также группам граждан.На пост президента может быть выдвинут гражданин Туркмении, родившийся и в течение последних 15 лет проживающий и работающий в Туркмении. Он должен быть не моложе 40 лет, обязательно владеть государственным языком.Если лицо, выдвинутое на пост президента, является депутатом Халк Маслахаты (Народный совет, верхняя палата парламента) или депутатом Меджлиса (нижняя палата парламента), оно обязано письменно уведомить Центральную избирательную комиссию о своей отставке или намерении прекратить свое членство или депутатские полномочия в случае его избрания на пост президента Туркмении.Политические партии могут самостоятельно или совместно выдвигать только одного кандидата в президенты.При выдвижении кандидата в президенты группой граждан необходимо собрать подписи не менее десяти тысяч избирателей.Кандидат вправе в любое время до дня выборов снять свою кандидатуру.Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов.На выборах президента территория Туркмении является одним избирательным округом.Для проведения голосования на выборах территория города, поселка, села делится на избирательные участки. Избирательные участки образуются соответствующей районной, городской избирательной комиссией в установленном порядке. Избирательные участки создаются таким образом, чтобы избирателям было удобно проголосовать.Наблюдение за выборами могут осуществлять доверенные лица кандидатов, национальные наблюдатели, наблюдатели иностранных государств, международных организаций.Голосование в день выборов проводится с 7 до 19 часов.В избирательный бюллетень фамилии кандидатов в президенты вносятся в алфавитном порядке. Избирательные бюллетени издаются на государственном языке, также они могут быть напечатаны на языке, которым пользуется большинство избирателей участка для голосования, по требованию соответствующих окружных, городских избирательных комиссий.Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются избирателю участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.Избиратель, получивший бюллетень для голосования, расписывается в списке избирателей.Избиратель заполняет избирательный бюллетень в кабине. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего. Избиратель делает отметку в избирательном бюллетене в обозначенном месте у фамилии того кандидата, за которого он голосует и опускает заполненный избирательный бюллетень в избирательный ящик.Избиратель, не имеющий возможности находиться в день выборов по месту своего жительства, вправе досрочно проголосовать на избирательном участке. Досрочное голосование может быть проведено на избирательном участке не ранее чем за 10 дней до выборов.Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Избирательная комиссия регистрирует избранного президента Туркмении и доводит до сведения населения информацию об итогах выборов не позднее чем на седьмой день после выборов.Если по избирательному округу баллотировалось трое и более кандидатов и ни один из них не был избран, избирательная комиссия принимает решение о проведении в течение двух недель повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Избранным будет считаться кандидат, набравший большее число голосов.В случае отказа одного из кандидатов проводится голосование по оставшемуся кандидату. Если кандидат набирает более половины голосов, поданных на выборах, он считается избранным.В том случае, если ни один из кандидатов не был избран, выборы были признаны недействительными или перевыборы не позволили определить победителя, назначаются новые выборы. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

туркмения

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, туркмения