Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ
Жители Волновахи об украинских войсках: это не люди, это звери
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины
Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам.
"Отрицательное. То, что они творили там, - это не люди, это звери", - сказали эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи, отвечая на вопрос об их отношении к украинским войскам. Видео размещено в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Также жители выразили благодарность военным ДНР за то, что их эвакуировали из города. Они рассказали, что 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".
Ранее в субботу Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.