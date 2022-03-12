https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ

Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022

Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ

Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:04

2022-03-12T14:04

2022-03-12T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам."Отрицательное. То, что они творили там, - это не люди, это звери", - сказали эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи, отвечая на вопрос об их отношении к украинским войскам. Видео размещено в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Также жители выразили благодарность военным ДНР за то, что их эвакуировали из города. Они рассказали, что 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".Ранее в субботу Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/neonatsisty-1777763588.html

https://ria.ru/20220312/obstrely-1777802632.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф