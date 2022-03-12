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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ
Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:04
2022-03-12T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам."Отрицательное. То, что они творили там, - это не люди, это звери", - сказали эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи, отвечая на вопрос об их отношении к украинским войскам. Видео размещено в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Также жители выразили благодарность военным ДНР за то, что их эвакуировали из города. Они рассказали, что 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".Ранее в субботу Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/neonatsisty-1777763588.html
https://ria.ru/20220312/obstrely-1777802632.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:04 12.03.2022
 
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ

Жители Волновахи об украинских войсках: это не люди, это звери

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины
Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль сил Донецкой народной республики Волновахи рассказали о своем отношении к украинским войскам.
"Отрицательное. То, что они творили там, - это не люди, это звери", - сказали эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи, отвечая на вопрос об их отношении к украинским войскам. Видео размещено в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Также жители выразили благодарность военным ДНР за то, что их эвакуировали из города. Они рассказали, что 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".
Ранее в субботу Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 21:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Предупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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