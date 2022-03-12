https://ria.ru/20220312/velikobritaniya-1777832954.html

В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией

В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией - РИА Новости, 12.03.2022

В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией

Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией, заявил глава ведомства Грант... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:02

2022-03-12T15:02

2022-03-12T15:02

владимир путин

россия

луганская народная республика

великобритания

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ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией, заявил глава ведомства Грант Шэппс."Сегодня утром я задержал частный самолет в Лутоне, пока не буду уверен, что его полет не нарушает наши санкции в отношении России. Важно отметить, что ни одному самолету, связанному с Россией, не разрешено летать в Великобритании, и это строго контролируется", - написал министр в Twitter.Великобритания 9 марта приравняла к уголовному преступлению появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве и разрешила задерживать эти самолеты.Ранее Великобритания в связи с российской военной спецоперацией на Украине запретила российским самолетам, в том числе частным, полеты в страну. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html

https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, луганская народная республика, великобритания, в мире