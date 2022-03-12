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В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией
В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией - РИА Новости, 12.03.2022
В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией
Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией, заявил глава ведомства Грант... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:02
2022-03-12T15:02
владимир путин
россия
луганская народная республика
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией, заявил глава ведомства Грант Шэппс."Сегодня утром я задержал частный самолет в Лутоне, пока не буду уверен, что его полет не нарушает наши санкции в отношении России. Важно отметить, что ни одному самолету, связанному с Россией, не разрешено летать в Великобритании, и это строго контролируется", - написал министр в Twitter.Великобритания 9 марта приравняла к уголовному преступлению появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве и разрешила задерживать эти самолеты.Ранее Великобритания в связи с российской военной спецоперацией на Украине запретила российским самолетам, в том числе частным, полеты в страну. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html
https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html
россия
луганская народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, великобритания, в мире
15:02 12.03.2022
 
В Британии задержали частный самолет для проверки его связей с Россией

В Британии задержали частный самолет в аэропорту Лондона для проверки его связей с Россией

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом. Архивное фото
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ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией, заявил глава ведомства Грант Шэппс.
"Сегодня утром я задержал частный самолет в Лутоне, пока не буду уверен, что его полет не нарушает наши санкции в отношении России. Важно отметить, что ни одному самолету, связанному с Россией, не разрешено летать в Великобритании, и это строго контролируется", - написал министр в Twitter.
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Ранее Великобритания в связи с российской военной спецоперацией на Украине запретила российским самолетам, в том числе частным, полеты в страну. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
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